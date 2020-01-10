История такая сущность, которая постоянно генерирует вопросы о правильности тех или иных решений, приведших к каким-то действиям и тем более, когда эти решения привели к гибели большого количества людей. Таким вопросом посвящены исследования ученых, которые выливаются в монографии и даже многотомные труды, но фокус в том, что все такие исследования, практически всегда, имеют важный и практически неизбежный изъян, который в принципе очень трудно компенсировать.

Для примера возьмем одно из самых спорных решений Второй Мировой войны, а возможно и всего ХХ века. Речь идет о решении президента США Гарри Трумэна о применении ядерного оружия против Японии. Большая часть критиков сходится во мнении, что можно было обойтись без этой бомбардировки и поступить двумя доступными способами, либо наглухо изолировать Японию, либо провести десантную операцию, без применения ядерного оружия.

Чаще всего, такая критика идет не со стороны США и потому, ее следует воспринимать очень осторожно. Просто вспомним, что начиная с обороны острова Окинава, японцы изменили тактику ведения боевых действий. Они ушли в стратегическую оборону и продвижение вперед стало стоить американцам намного дороже, чем это было раньше. При общих потерях во второй мировой войне в 450 тыс человек, американцы потеряли 50 тысяч только при штурме Окинавы. Кроме того, там были потоплены или существенно повреждены около 400 кораблей флота США и союзников.

Естественно, что оборона уже материнских островов Японии, была бы не менее стойкой, чем при осуществлении операции "Айсберг", по освобождению Окинавы. Говорят, что при планировании операции штурма островов, американские военные легко выходили на численность собственных потерь в миллион человек.

Эти расчеты делались исходя из того, какими силами и средствами японцы располагали на своей территории, но когда война закончилась и американцы оккупировали Японию, оказалось, что данные были очень заниженными, а потому – потери американской армии могли быть гораздо выше расчетных.

Так, довольно критичными были данные об остатке японской авиации, которая принесла колоссальные потери флоту при штурме Окинавы. Причем, большая часть потерь флота была обусловлена не удачными действиями бомбардировщиков или торпедоносцев, но отчаянными атаками самолетов-камикадзе.

Считалось, что максимум, что могла использовать Япония, это около 5500 самолетов разных классов, но главное – она не имела достаточного количества пилотов, которые погибли в предыдущих боях. По факту же обнаружилось, что в преддверии высадки американского десанта на японские острова, практически вся авиация была подготовлена к использованию в режиме камикадзе. Речь шла даже об учебных самолетах, которые были переоборудованы соответствующим образом.

В итоге, было обнаружено 12700 самолетов и более 18 600 пилотов-камикадзе. Причем, 4200 из них прошли подготовку по курсу ночной атаки американских кораблей. Только по этому, довольно критическому показателю, американцы ошиблись в два раза и потому, потери были бы намного большими.

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Еще один важный момент. Сейчас известно количество жертв среди военных и гражданских лиц Японии, после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но ведь с Окинавы не успели эвакуировать часть гражданского населения и почти все оно погибло в ходе боев. Поскольку Япония готовила тотальную войну за свои острова, то потери мирного населения были бы просто чудовищными и количество жертв после атомной бомбардировки показалось бы совершенно незначительным.

Это практически никто подробно не исследовал и не вывел две таблички потерь обеих сторон, где в одной были указаны фактические жертвы бомбардировки, а во второй – прогнозируемые потери в случае штурма островов. Если было бы принято решение о штурме без ядерного оружия, эти таблички поменялись бы местами и тогда возник бы вопрос другого свойства: почему не было принято решение, которое могло избежать чудовищных жертв с обеих сторон при том, что средство это было и просто надо было отдать приказ на применение?

Думаю, что не отдай Трумэн такого приказа и получи миллион-полтора своих жертв и вдобавок – пять десять миллионов японцев, Трумэна прокляли бы на веки вечные и это был бы самый чудовищный пример нерешительности, за всю историю человечества. Но все случилось так, как случилось, а эксперты получили возможность покрошить батон на Трумэна. Так и живем.

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