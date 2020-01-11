В середине лета 1990 года в водах Красного моря произошло неприятное для Советского Союза событие: мятежниками, выступающими против законной власти Сомали, было захвачено рыболовецкое судно "Кафф". Пленённый экипаж, промышлявший омарами и лангустами по лицензии от сомалийских властей, почти месяц провёл на борту своего корабля, дожидаясь, чем закончатся переговоры повстанцев с дипломатическими представителями СССР.

Как советские моряки оказались неподалёку от берегов Сомали?

Могадишо – главный порт Сомали – был захвачен повстанческими войсками в 1990 году

Выступления в конце 80-х годов эфиопских сепаратистов превратили судоходство в Красном море в весьма рискованное занятие. Разнообразные группировки, стремящиеся отделить Эритрею от Эфиопии, сражались не только с правительственными войсками – от их действий страдали и международные суда, находившиеся в прибрежных водах с разрешения государственных властей.

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Так, к примеру, в самом начале января 1990 года было обстреляно и уничтожено польское сухогрузное судно "Болеслав Кривоустый", направлявшееся в порт Массауа, который в тот момент оказался в руках эритрейских сепаратистов. Экипажу, благодаря спасательным шлюпкам, удалось сохранить себе жизнь, но причалить к берегу они не успели – практически сразу их захватили боевики, участвовавшие в нападении на корабль. Позже, под воздействием возмущённой мировой общественности, моряков освободили из плена и вернули на родину, но их судно признали негодным для восстановления и исключили из регистра судоходства.

10 января 1990 г. повстанцы захватили и ограбили югославское судно "Герой Коста Стаменкович", а в мае 1990 года обстреляли советский танкер. Несмотря на повторяющиеся инциденты, район Красного моря не стал зоной повышенной опасности: поток в Эфиопию международных торговых судов не уменьшился, промысловая ловля в территориальных водах также не сократилась. Прошло полгода, и случай захвата моряков повторился: на сей раз произошло это с гражданами СССР, которые на вполне законных основаниях добывали лангустов и омаров в Аденском заливе Красного моря вблизи Сомали.

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Как и когда сомалийские "пираты" захватили рыболовецкий траулер "Кафф"

"Зелёная линия" — центральная улица Могадишо, по которой город был разделён на две части в ходе гражданской войны.

В отличие от происшествия с польским судном, которое подверглось нападению бойцов Фронта освобождения Эритреи, в эпизоде с советским "рыболовом" участниками захвата были партизаны Сомалийского национального движения (СНД).

СНД было организовано весной в 1981 года группой эмигрантов, проживавших в Британской столице. Позже участники организации перенесли свою штаб-квартиру в Эфиопию. СНД принимало активное участие в гражданской войне в Сомали – выступало против режима президента страны Мохамеда Барре.

18 июля 1990 года они захватили рыболовецкий траулер "Кафф" и поставили его на якорь у небольшого острова Маид, который находился в 9 километрах от береговой полосы. В этот момент на борту находилось 27 советских моряков, занимавшихся промыслом морских ракообразных по официальной лицензии от сомалийского правительства. При этом на судне на протяжении всего времени присутствовали представители страны: три инспектора из Сомали следили за соблюдением правил промышленного лова с самого начала добычи.

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Отведя корабль к острову, часть экипажа (16 человек) боевики отпустили в горы, разрешив иметь при себе небольшой запас продовольствия и воды. Капитана же с остальными моряками сомалийцы оставили на охраняемом корабле в качестве заложников: до поры, пока СССР не выполнит все политические требования террористов.

Как проходили переговоры советской стороны с сомалийским оппозиционерами

Мохамед Ферах Айдид – лидер сомалийских оппозиционеров.

В чём заключались требования захватчиков из СНД – неизвестно, но, по словам специалиста по международному праву Лидии Моджорян, для Советского Союза они были абсолютно неприемлемы, а, следовательно, невыполнимы. Но об этом стало известно позже, сначала же к сомалийцам, которые настаивали на встрече с советскими представителями на траулере "Геранта", прибыли советские дипломаты.

Переговоры, проходившие на острове Маид, около которого находился угнанный "Кафф" с одиннадцатью пленёнными членами экипажа, заняли почти две недели времени. Получив отказ на выполнение политических требований, сомалийские оппозиционеры нашли другую причину для оправдания совершенных пиратских действий: они заявили о незаконности рыболовной лицензии, так как не признавали правительство своего государства, и выданное им разрешение иностранцам считали недействительным.

Из дальнейшего заявления сомалийцев следовало, что советский траулер не должен был находиться в территориальных водах и совершать промысловый лов без согласования с СНД, а потому в качестве наказания обязан заплатить за нарушение штраф. Несмотря на недовольство, у советских парламентёров не оставалось другого выхода: экипаж нуждался в освобождении и вызволить их из плена другим путём не представлялось возможным.

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Какую сумму СССР отдал сомалийским "пиратам" за свободу своих моряков

Михаил Горбачёв вынужден был отправить в Сомали 250 тыс. дол. – такая цена свободы русских моряков с траулера "Кафф".

Результатом переговоров стал компромисс: так, как выполнить требования, ведущие к политическим решениям, было нельзя, советская сторона согласилась оплатить навязанный "штраф", сумма которого составляла 250 тысяч долларов. С формальностями передачи денег не затягивали – откуп пока ещё непрофессиональные "пираты" получили быстро, и уже 2 августа 1990 года освобождённый экипаж траулера отправился на родину.

Это был первый случай, когда СССР, переживавший период либеральных преобразований, заплатил выкуп за своих граждан, захваченных представителями стран третьего мира. До этого инцидента Советский Союз вызволял советских моряков исключительно с помощью дипломатических переговоров или силы, высылая на операцию по освобождению профессиональных военных.

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