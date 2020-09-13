Угандийский диктатор Иди Амин Дада - один из самых одиозных политиков в истории. Он величал себя королем Шотландии и покорителем Британии, он делал непристойные предложения Елизавете II и вызывал на боксерский поединок президента Танзании. Его полный титул звучал так: Его Превосходительство фельдмаршал, доктор, пожизненный президент Иди Амин Дада , повелитель всех зверей на земле и рыб в океане.

К власти он пришёл 25 января 1971 году в результате государственного переворота. Этим в Африке никого не удивишь, но все равно имя этого диктатора в мировой истории стало нарицательным. Иди Амин отличался крутым нравом, а также всевозможными эпатажными выходками и заявлениями. Он устроил в своей собственной стране террор, жертвами которого стали почти 500 тыс. граждан Уганды, он в буквальном смысле пожирал своих политических противников, то есть занимался каннибализмом.

Кроме геноцида национальных меньшинств, правление Иди Амина ознаменовалось коррупцией, экономическим коллапсом, аморальными и бесчеловечными убийствами, полной анархией и крайне воинственной внешней политикой. Для удержания власти генерал создал аналог опричнины (Бюро государственных расследований). Организация на законном основании имела право убить любого гражданина на улице без суда и следствия. А чтобы родные могли получить тело, они должны были уплатить налог. Учитывая страх Иди Амина, что его свергнут, БГР "чистила" ряды инакомыслящих и недовольных массово и довольно открыто.

Амин объявил сам себя фельдмаршалом, пожизненным президентом Уганды. Своим наставником считал Адольфа Гитлера и даже намеревался поставить ему памятник, лишь вмешательство СССР, пообещавшего оставить Уганду без братской помощи и военной поддержки, остановило его от этого поступка. Амин также очень любил всевозможные награды, эдакий чернокожий Леонид Ильич Брежнев. Правда в отличии от Брежнева, который в основном обвешивался наградами своей страны, Амин обвешивался теми наградами, которые удавалось купить у различных коллекционеров, не важно к какой они принадлежали стране и к какому периоду. Что вызывало массу насмешек у иностранных журналистов.

В 1975-м Иди Амин объявил войну США. Он провёл громкую пресс-конференцию и произнес пламенную речь о том, как сотрет с лица земли Вашингтон и прочие крупные города Соединенных Штатов. А уже на следующий день объявил, что война окончена. Уганда была провозглашена победительницей. До сих пор точно неизвестно знали ли в Вашингтоне, что США находятся в состоянии войны с африканским государством.

В этой истории радует только, что в результате нее не пострадал ни один человек. Однако не все войны объявленные Иди Амином были столь гуманны. В 1978 году он объявил войну Танзании, правда теперь ситуация складывалась не в пользу Амина. Его войска были разбиты танзанийской армией и боевые действия перенеслись на территорию Уганды. А в апреле 1979 года Иди Амин вынужден был бежать из своей страны сначала в Ливию, а затем в Саудовскую Аравию, где он прожил до своей смерти в 2003 году.

Война Уганды с американцами напомнила старый анекдот:

- Была бурная ночь?

- О, да!

- И сколько раз ты смог?

- Восемь!

- Ого! А у неё?

- А она не пришла...

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