"Пражская весна" 50 лет спустя, или Советская практика "освобождения".

21 августа 1968 года в два часа ночи советский пассажирский (!) самолёт Ан-24 запросил аварийную (!) посадку в пражском аэропорту Рузине. Диспетчеры дали добро, но когда самолёт приземлился, из него, словно из Троянского коня, высадились вооружённые десантники, захватили аэродром и начали приём советских транспортных самолётов с солдатами и военной техникой. Так началась операция по оккупации Чехословакии.

За 50 лет во внешней политике Кремля не изменилось ровным счётом ничего.

Весной 2014-го года российский самолёт запросил аварийную посадку на Харьковский военный аэродром. Начальник аэродрома не только не дал такого разрешения, но и срочно выгнал на взлётно-посадочные полосы весь транспорт, что был в наличии. Кажется, вплоть до снегоуборочных машин. Самолёт покружил-покружил и полетел восвояси. Наверное, начальник аэродрома таки знал новейшую историю.

По опросу "Левада-Центра", почти половина россиян ничего не знают о вторжении СССР в Чехословакию в 1968-м; 36% считают, что СССР поступил правильно, "раскатав бузотёров танками"; каждый пятый винит в "Пражской весне" западные спецслужбы.

Ватник - это, похоже, диагноз.