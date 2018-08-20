Вчера были с другом Александром - меценатом и ценителем русского искусства в Латвии - на концерте Максима Галкина в "Дзинтари".

Впечатление лучше, чем ожидали. Максим - артист несомненно большого таланта и многоплановый. Юмор, правда, не совсем и не всегда высшей пробы, не уровня Жванецкого, но и публика не вся из зала Чайковского. Речь, собственно, не об этом.

Ближе к концу - к "концу" не в смысле юмора пары знаменитых юмористов, которые сейчас делят через суд недвижимость (ну, опять же, "недвижимость" не в том смысле, над чем так часто шутит супруга того, с кем она в настоящее время эту самую недвижимость в суде и делит) - М.Галкин спрашивает публику: - А чем вам, вот персонально вам, вам, присутствующим здесь россиянам, вредят санкции?

Публика в зале по части претензий к санкциям не нашла, что предъявить, и Максим сам сформулировал ответ: "Да ничем! Так, неприятно только, а так ничего".

И по залу прокатился такой облегчённый смешок, мол, а чего мы -дурачки - боялись? Ну санкции, ну подвергли, а ничего и не случилось! В стиле юмора уже упомянутой разводящейся пары: "А ты дурочка боялась даже платье не помялось"

И тут я задумался, а на самом деле, какие такие конкретные неудобства принесли нам, россиянам, санкции в личном плане?

Ну, сыр, конечно, и ряд некоторых съедобностей, к которым вроде уже и привыкли. Так "костромской" восстановили и даже расширили в производстве. Да и батька Лукашенко помог - у себя развернул выращивание бананов и вылов море и океанопродуктов. Желудок быстро вспомнил, что "советское - значит отличное" и перестроился. А у кого не смог перестроится, те уехали. То есть и здесь санкции не усложнили жизнь - езжай куда хошь, лишь было бы на что.

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В этом месте в уголок мозга и кольнуло! А, ведь, вот этого самого "на что" стало заметно меньше.

И какие-то дополнительные признаки неудобств стали иногда проявляться. То на тебя искоса взгляд бросят на улице, услышав разговор по-русски, а то саквояж просматривают с уверенностью обнаружения там "новичка" во флаконах.

Ну, ещё, конечно, некоторые неудобства от твёрдого приглашения Власти сплотится вокруг неё. Вроде и так уж кажется сплотились, ближе некуда. Но надо ещё теснее. Враг окружает, по всем направлениям нас сдерживают и спастись можно только плечом к плечу все как один!

А многие от тесноты отвыкли, по индивидуальности тоскуют. А значит и подозрительность среди населения растёт! Капать и постукивать друг на друга время от времени стали. Соответственно оживились депутаты, филёры и священнослужители. Пошли посадки за репосты и морально-нравственные оскорбления, за связь с иностранцами (ну, тут пока среди учёных), православные казаки выставки не совсем богоугодные громить начали и указывать чего в театрах ставить.

Одним словом, жизнь стала беднее, но духовнее. И шея! Вот тут точно возвращается какое-то генетическое ощущение, что "шея стала тоньше, но за то длиннее". И, будто, тебе ладошку уже на эту тонкую шею положили и потихоньку сжимать начинают …

А так - ничего не изменилось. Санкции лично никого и не коснулись. Зря тревожились. Так, неприятно только.

Спасибо Максиму Галкину! Умеет он успокоить. Ну, так на то и есть настоящие мастера слова, таланты! В общем, не зря на концерт сходили.