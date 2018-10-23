В некоторых российских интернет-изданиях появилась такая себе "Сага о Пригожине", основанная на расследовании одного из журналистов "Новой Газеты". В ней автор делится своими наблюдениями и при этом – использует информацию от людей, работавших на Пригожина. Собственно говоря, эта пачка дрожжей упала в нужное место, потому что основной информатор или инсайдер, на чьих данных базировалось расследование – исчез, а по договоренности с ним, редакция получала право обнародовать все, что он им сообщил, и публично назвать личность инсайдера.

Мы уже несколько раз писали о Пригожине и не станем глубоко погружаться ни в то, что о нем известно, ни в ту новую информацию, которая выплеснулась в прессу. Просто напомним, что это – питерский ресторатор, ставший путинским опричником и ликвидатором неугодных или опасных лиц. Путин и Пригожин сошлись очень близко уже давно и одно время Путин принимал первых лиц ведущих государств в одном из ресторанов Пригожина. Достаточно сказать, что тот организовал обеды Путина с президентами США и Франции.

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Но чуть позже Пригожин стал набирать обороты и вскоре вышел в долларовые миллиардеры. В отличие от тех, кто "сидит на трубах" с нефтью и газом, Пригожин стал расти рейдерством, а чуть позже – оседлал поставки в адрес министерства обороны РФ. При этом, он вошел в касту неприкасаемых и по сути – имеет карт-бланш от Путина. Похоже на то, что Путину импонировала решительность Пригожина и то, что он уже имеет тюремную закалку и живет "по понятиям", а вскоре – большим плюсом оказалось незаконченное высшее образование по специальности провизор. Но это все – в прошлом. Теперь же Пригожин сколотил свою небольшую, но очень зубастую империю, где кроме ресторанов и другого легального бизнеса, он содержит знаменитую фабрику троллей, известную как "Ольгино", и как минимум – одну частную военизированную компанию "Вагнер", известную командировками своих наемников в Украину и Сирию.

Тем не менее, наиболее жуткую репутацию Пригожину создало его увлечение ядами. Будучи фармацевтом-недоучкой, но очень близким к Путину человеком, он получил доступ к разработкам, которые велись еще в совке, по этой теме. А имея средства, он создал одну из лучших в РФ исследовательских лабораторий, которая занята разработкой сильнодействующих веществ и смертельных ядов, которые очень быстро распадаются и не оставляют следов в организме.

В самой Московии это настолько не секрет, что воспринимается как во времена расцвета клана Медичи, когда отравления стали нормой жизни и никто уже этому не удивлялся.

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Но вернемся к Пригожину и выбросу информации о нем. На самом деле, россияне даже не поняли, насколько положительную информацию они опубликовали от имени инсайдера. Он рассказал о том, что входил в группу людей Пригожина, которые были посланы в Сирию для апробации новых рецептур ядов и сильнодействующих препаратов.

Задача выглядела просто. Асадовцы должны были поставлять им пленным, а они — испытывали на них препараты и описывали их действие. Чтобы замести следы летели через Анкару в Бейрут, а оттуда – на автомобилях в Хомс. Но там что-то не сложилось, пленных им не поставляли, но задачи никто не снимал и им было приказано выкручиваться своими силами. Тогда они пристроились к местным силам правопорядка и участвовали в опросах лиц, которые попадали на территорию, оккупированную ИГИЛ. То есть, речь шла не о террористах и боевиках, а простых людях. Им-то они и подмешивали препараты в местный фруктовый сок, внешне выглядевший как надежно упакованный фабричной упаковкой. Только они развернулись, как от их сока погиб целый сирийский генерал, руководивший разведкой, на этом направлении. Как к нему попал тот злополучный сок – никто не знает. В общем – им чудом удалось избежать расправы.

В этом рассказе есть безусловный и очень положительный, для россиян, момент. Но сначала – обратимся к заглавному фоту-скриншоту, на котором как бы премьер-министр РФ Медведев заявил о том, что правительство будет вынуждено еще раз поднять пенсионный фонд. Россияне должны вспомнить, как они радовались мудрости своего Путина, который смог всех надурить и "гибридно" развязать войну с Украиной. Война вроде бы и есть, но ее вроде и нет. Это было весело и приятно, в плане величия. Но вот теперь гибрид развернулся против них самих. Если еще раз поднимут пенсионный возраст, то будет та же самая картина: вроде бы пенсии есть, но получать их уже некому. В нашем случае так устроена война, а в их – ограбление пенсионного фонда.

А положительный аспект здесь вот в чем. Пригожину еще не дали зеленый свет на "гибрид" внутри страны. Нет, он конечно ликвидирует тех, кто проворовался или проболтался, из власть предержащих. Когда все рухнет, станет приблизительно понятно, сколько сердечных приступов, отеков легких и прочего были гибридной казнью за ослушание. Однако испытаний на гражданах РФ еще не проводят – едут в Сирию.

В общем, на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку в Сирии получился "облом", а испытывать на ком-то нужно. Так что все еще впереди.