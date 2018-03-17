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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Всі статті автора

Как Россия до этого докатилась?

23.6тЧитати новину російською

Завтра в РФ пройдёт в высшей степени странное мероприятие: "выборы", в которых нет ни реального выбора, ни хотя бы призрачного шанса что-то изменить с их помощью к лучшему. Это оказалось возможным после того, как в стране были последовательно отключены все институты, призванные обеспечивать в стране демократию и верховенство Закона. Напомню, как это было:

Если вы по-прежнему считаете, что лучший способ разобраться с шулером — в очередной раз сесть играть с ним по его же правилам — добро пожаловать на "выборы".

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Автор
Вадим ЖартунВадим Жартун
Тема
Вибори в Росії
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Блог Вадима Жартуна
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