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Ігор Айзенберг
Ігор Айзенберг
Блогер, Professor of Computer ScienceВсі статті автора

Как работают российские дипломаты-шпионы

6.5тЧитати матеріал російською

Новость из США. Рашагейт.

Журнал Тайм опубликовал статью, в которой раскрыл интересные подробности об офицере российского ГРУ Викторе Бояркине, попавшем в санкционный список США от 19 декабря.

Журналистское расследование Тайм показало, что Бояркин, который успел даже поработать зам. военно-морского атташе России в США (должность прикрытия для "дипломатов"-шпионов, как указывает Тайм) был в течение долгого времени ключевым связующим элементом между Дерипаской и Манафортом.

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В частности, в то время как Манафорт был руководителем предвыборного штаба Трампа с мая по август 2016 года, Бояркин требовал от Манафорта вернуть долг Дерипаске, который составлял $19 миллионов. Журнал напоминает в связи с этим, что Манафорт в бытность руководителем предвыборного штаба Трампа, предлагал Дерипаске снабжать его специально для него составленными отчетами о ходе предвыбоной кампании (доказательством этому является электронная переписка Манафорта).

Расследование Тайм также показало, что Манафорт был в вовлечен в работу с пророссийскими политическими силами в Черногории, выступавшими против вступления страны в НАТО, и эта его деятельность также велась в координации с Дерипаской и, соответственно, Бояркиным.

Ну, как тут не вспомнить одну из любимых, бесконечное количетво раз, повторяемых фраз Трампа: "There was no collusion" - "Не было сговора".

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Автор
Ігор АйзенбергІгор Айзенберг
Тема
Політичні скандали в США
Особа
Олег Дерипаска
Місце
США
Теги
РосіяСША
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Айзенберга
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