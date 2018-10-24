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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор NewsaderВсі статті автора

Как назвать тех, кто торгует с убийцами своего народа?

18.7тЧитати матеріал російською

Российский премьер Медведев заявил о санкциях против Украины. Если вы думаете, что "санкции" — это наращивание и без того масштабного военного присутствия на Донбассе, то вы ошибаетесь. Оказывается, Кремль собирается запретить поставки ряда украинских товаров в Россию, а также заблокировать активы украинцев в РФ. Иными словами, Москва намерена помочь украинскому обществу разорвать, наконец, все связи с агрессором. В путинской администрации, конечно же, полагают, что нанесут вред украинскому государству. Однако подобные демарши лишь укрепят его. Единственные, кто пострадают здесь — это ренегаты. Я прошу прощения за столь резкие оценки, но как назвать тех, кто торгует с убийцами своего народа и держит счета в стране-агрессоре? Когда-то в Украине в ходу был бойкот российских товаров. Сегодня глава российского правительства дал нам прекрасный повод возобновить эту акцию в Украине и по всему миру.

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Понятное дело, что еще одна цель Кремля — это вызвать недовольство у украинских бизнесменов политикой Порошенко и заставить их выступить на стороне прокремлевского кандидата на президентских выборах. Украинское общество, однако, гораздо более зрелое, чем кажется кремлевским аналитикам. Именно поэтому они не смогли предвидеть ни Евромайдана, ни его победу, ни бегства Януковича. Все, на что хватило путинских экспертов — это разговоры о "вмешательстве США" в судьбоносные процессы. Те же эксперты теперь советуют Путину и Медведеву ввести торговые санкции. Результат будет такой же, как и 4 года назад: ничего, кроме усиления ненависти к российскому правительству, укрепления украинской национальной идентичности и продолжения евроинтеграции, Путин не получит. В конце концов, зачем сохранять торговые отношения с Россией, когда под боком — Европа с ее безвизом?

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:facebook Александра Кушнаря
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохложопики осознали, что санкции в чем-то могут быть полезны? Дошло до идиотов. В политическом плане, возможно, но не в экономическом, во всяком случае не для хохляндии. В Европе ее товары не нужны и в России рынок сбыта в ближайшее время будет потерян. Ну зато патриотично будет, а то что же это, после ассоциации с ЕС товарооборот с ЕС упал, а с Россией вырос. Туда ли идете, хохлики? Европа в другой стороне.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну так то Кушнарь крутой мальчик! прям таки резкий такой, "нет!", говорит торговле с Россией и все тут! вот только про транзит почему то не упоминает, не в курсе что ли?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Зееленфройнд Викентий, этот Кушнарь - тупой рукопопый кугут. Ни в производстве, ни в экономике он ничего не понимает. Селюк и мовнюк. :-) В 1964 году я стал самым молодым ударником коммунистического труда в истории Южмаша (тогда п/я №186). Мне доверяли точить клапана для ракет, заверяя их личным клеймом, без ОТК. А соплеменникам Кушнаря доверяли только стружку вывозить из цехов, и то под надзором, чтобы «мидь» с «люминем» не перепутали. :-)
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кушнарь так и не понял, что санкции только против таких парашенка.
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