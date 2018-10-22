Убийство Джамала Хашогги - очень яркая иллюстрация того, во что быстро превращается наш мир на фоне невиданных темпов возрождения маскулинной шовинистической культуры в духе 1930-х.

Худшая в мире теократическая деспотия устроила наглое убийство и расчленение оппозиционного журналиста на территории дипмиссии в другой стране. Мафиозные руководители США и России, повязанные с этой деспотией многомиллиардными бизнес-связями, участвуют в покрывательстве этого жуткого преступления. Нетаньяховцы постят тексты о том, какой этот расчлененный журналист был плохой и сторонник "братьев-мусульман", и ни одного плохого слова про убившую и расчленившую его деспотию.

Кто единственный всему этому противостоит?

Ужасный бюрократический Евросоюз, который многие из вас постоянно ХЕ-с*сят. Одна надежда осталась на Европу. Меркель и Маас только что выступили с заявлением, что саудовские объяснения о том, что Хашогги сам себя убил в драке, расчленил и выбросил, саудиты могут засунуть себе в ж*пу. Да, Канада еще - молодец, Джастин.

Если вы ищете моральный компас в этом стремительно сходящем с ума мире - сегодняшняя ситуация очень яркая, чтобы сделать правильный выбор.