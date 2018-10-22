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Володимир Мілов
Володимир Мілов
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Как мафия США и России покрывает жуткое преступление

17.4тЧитати матеріал російською

Убийство Джамала Хашогги - очень яркая иллюстрация того, во что быстро превращается наш мир на фоне невиданных темпов возрождения маскулинной шовинистической культуры в духе 1930-х.

Худшая в мире теократическая деспотия устроила наглое убийство и расчленение оппозиционного журналиста на территории дипмиссии в другой стране. Мафиозные руководители США и России, повязанные с этой деспотией многомиллиардными бизнес-связями, участвуют в покрывательстве этого жуткого преступления. Нетаньяховцы постят тексты о том, какой этот расчлененный журналист был плохой и сторонник "братьев-мусульман", и ни одного плохого слова про убившую и расчленившую его деспотию.

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Таинственное исчезновение журналиста: новые подробности

Кто единственный всему этому противостоит?

Ужасный бюрократический Евросоюз, который многие из вас постоянно ХЕ-с*сят. Одна надежда осталась на Европу. Меркель и Маас только что выступили с заявлением, что саудовские объяснения о том, что Хашогги сам себя убил в драке, расчленил и выбросил, саудиты могут засунуть себе в ж*пу. Да, Канада еще - молодец, Джастин.

Если вы ищете моральный компас в этом стремительно сходящем с ума мире - сегодняшняя ситуация очень яркая, чтобы сделать правильный выбор.

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Автор
Володимир МіловВолодимир Мілов
Місце
Саудівська Аравія
Об'єкти
вбивствовійна
Джерело
Джерело:Facebook Владимира Милова
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну такой высер, это просто обычно от российского либераста. Умудриться даже такой, в общем-то эпизод борьбы Турции и СА за влияние на суннитов к РФ, это что-то новенькое и сольное в их дружном квакании на их антироссийском либерастическом болоте.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Если бы гопника путлера не вытянул из "КИЧИ" в Питере Собчак, фофка моль только сейчас готовился бы к выходу из якутской тюряги...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Нет, у российских либердоидов все же определенные деформации в мозгу!! Они не могут не поливать грязью Россию по поводу и без! "Мафиозные руководители США и России, повязанные с этой деспотией многомиллиардными бизнес-связями" и если США действительно повязаны многомиллиардными контрактами, то обороты между РФ и СА не достигают и миллиарда долларов. Либо Милов сознательно врет, либо просто не знал, но это не делает ему чести, все же специализируется в сфере экономики...
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