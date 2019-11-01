Недавно мы сообщали о том, что американский спецназ совершил удачный налет на место, в котором скрывался глава ИГИЛ Абу-Бакар аль Багдади. Тогда мы дали ту информацию, которая только появилась в Сети, а теперь – коротенькое изложение того же события, но уже в исполнении Пентагона.

Итак, за несколько часов до самой операции, скорее всего, это было 25-го октября, в руки американских военных попала подтвержденная информация о месте расположения цели. Это место находилось в отдельно стоящем комплексе жилых построек, за 6 км до Турецкой границы, на севере сирийской провинции Идлиб.

Операция была разработана под руководством генерала Маккензи почти мгновенно, и 26 октября была доложена министру обороны Марку Эсперу и председателю комитета начальников штабов, Марку Нилли. Получив одобрение плана, он был доведен до президента Трампа. Сложность операции состояла в том, что в зоне ее проведения было до десяти детей. Но согласно плану, сопутствующий ущерб должен был либо отсутствовать, либо быть минимальным.

Трамп связался с руководителями РФ и Турции и сообщил о том, что группировка США будет отрабатывать операцию по ликвидации одного из главарей ИГИЛ. Подробностей им не сообщали, а просто уведомили, чтобы никто не попал под горячую руку.

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Штурмовая группа армейского спецназа "Дельта" прибыла к месту проведения операции на вертолетах. Их прикрывали вертолеты огневой поддержки, дроны и самолеты четвертого и пятого поколения. В общем, в небе над местом проведения операции было тесно.

При подлете к целевому району, вертолеты были обстреляны бойцами, находящимися на земле. По словам генерала Маккензи, это были бойцы, не принадлежащие к ИГИЛ, но поскольку те подвергли опасности участников операции, было принято решение об их уничтожении, что было мгновенно исполнено вертолетом огневой поддержки

После этого штурмовая группа высадилась у целевого объекта и приступила к штурмовой операции. По словам генерала, группа окружила здание и предложила всем сдаться. Часть людей покинула объект, среде них было 11 детей. Всех их идентифицировали и не найдя тех, кто являлся целью операции – вывели из зоны боевых действий и отпустили.

Дальше – начался штурм. Багдади и четыре женщины, снабженные поясами шахидов, отказались сдаться и укрылись в подземных туннелях. Понимая, что уйти не удастся и что их могут захватить, они привели в действие свои пояса шахидов.

После расчистки туннелей, у тел погибших были взяты образцы ДНК и на месте был идентифицирован труп аль Багдади. После завершения штурмовой операции, бойцы спецназа были эвакуированы вертолетами, а комплекс зданий был уничтожен силами авиации, которая использовала высокоточные боеприпасы.

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