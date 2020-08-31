Кадиров закликав білорусів підтримати "мудру політику" Лукашенка

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до білоруського народу з закликом зберегти чинну владу.

Як заявив він у Telegram, під керівництвом Олександра Лукашенка Білорусь "найбільш стабільно розвивається в пострадянському просторі".

"Це результат багаторічної успішної й мудрої політики, що проводиться Олександром Григоровичем. Ми з великим задоволенням завжди стежимо за цими успіхами і щиро радіємо їм", – зазначив Кадиров.

За його словами, не всі білоруси цінують і дорожать "досягнутими прекрасними результатами".

"Сьогодні ми бачимо, що деякі сили намагаються зруйнувати мир і порядок у Білорусі. Такі дії й загалом гасла зазвичай призводять до кровопролиття й до затяжної кризи, що приводить до занепаду країни", – підкреслив глава Чечні.

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Він закликав народ Білорусі "підтримати в ці важкі дні свого президента й дати відсіч силам, зацікавленим у внутрішньому розколі братньої нам держави".

"Упевнений, що громадяни великої і самобутньої країни знайдуть сили й витримають це випробування, збережуть чинну владу і продовжать шлях процвітання", – додав Кадиров.

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 30 серпня укотре провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Він привітав його з днем народження, обговорив ситуацію в Білорусі й запросив на зустріч до Москви.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Лукашенко втратив свою адекватність, чим активно користується Путін.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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