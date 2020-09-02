Кадиров призначив 21-річну доньку заступницею міністра: як виглядає дівчина

Старша донька глави Чечні Рамзана Кадирова Айшат стала першим заступником міністра культури республіки.

Про це Кадиров повідомив в Telegram. За його словами, призначення дочки на посаду – "твердо зважене рішення".

"Не зважаючи на свої молоді роки, вона має багатий досвід керівництва найскладнішими і масштабними проєктами, в тому числі і в галузі культури", – зазначив він.

Айшат Кадировій дали посаду в Мінкульті Чечні

Кадиров розповів, що протягом останніх років Айшат успішно очолювала модний будинок Firdaws (заснований в 2009 році дружиною Кадирова), а також нібито внесла вклад в розвиток чеченської філармонії. Він нагадав, що в березні поточного року його дочка була нагороджена медаллю "За заслуги перед Чеченської Республікою".

Айшат з батьком Рамзаном Кадировим і матір'ю Медні Кадировою

Кадиров також назвав свою дочку прихильницею "відродження справжніх чеченських цінностей" і висловив упевненість, що вона "відповідально підійде до виконання нових обов'язків".

"Рішення про її призначення ухвалено, враховуючи всі перераховані чинники, а також виходячи з відповідної ініціативи дорогого брата, міністра культури ЧР Хож-Баудо Дааєва. Вислухавши його думку про нового кандидата, я підписав указ", – підсумував глава Чечні.

Айшат Кадировій 21 рік

Айшат Кадирова народилася в 1998 році в селищі Центарой. У 2016 році вступила на економічний факультет Чеченського держуніверситету. З 2016 Кадирова вийшла заміж за сина близького друга глави Чечні.

Айшат – перша з дітей Рамзана Кадирова, яка отримала керівну посаду. До цього вона займалася розвитком модного будинку Firdaws, який в 2009 році створила її мати, дружина глави Чечні Медні Кадирова.

Дочка Рамзана Кадирова Айшат

Kadyrov_95 / Telegram

Kadyrov_95 / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чечні розгорівся гучний скандал через інтим-бутик, що відкрився в центрі Грозного, з еротичною жіночою білизною і аксесуарами "Lady A". ЗМІ повідомили, що власницею пікантного магазину є дочка глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова Айшат.