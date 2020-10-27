Кадиров назвав президента Франції "терористом"
Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав президента Франції Еммануеля Макрона "терористом" через його слова про вбивство 18-річним чеченцем Абдулаком Анзоровим викладача історії Самюеля Паті.
Макрон підтримав публікацію карикатур на пророка Мухаммеда, коли 10 днів тому сказав, що Паті вбили через те, що він "учив студентів свободі слова, свободі вірити або не вірити", написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.
"Я не знаю, в якому стані перебував Макрон, роблячи цю заяву, але наслідки такої реакції можуть бути дуже трагічними. Президент Франції сам зараз стає схожим на терориста. Підтримуючи провокації, він завуальовано закликає мусульман скоювати злочини", – підкреслив він.
Глава Чечні закликав президента Франції, "поки ще не пізно, припинити провокації та нападки на віру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.
Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.
Терорист був на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час його знайшли в сусідньому місті Еран і випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.
Перед вбивством вчителя злочинець опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції, заявивши, що "стратив одну з ваших пекельних гончих, яка посміла принизити Мухаммеда". Акаунт злочинця заблокували.
З'ясувалося, що вчителя вбив москвич із чеченським корінням Абдулак Анзоров. Росія "відхрестилася" від нього.
За даними поліції, терорист заплатив студентам гроші в обмін на інформацію про свою жертву.
У Франції 18 жовтня відбулися масові акції, на яких громадяни вшанували пам'ять вчителя історії Паті.