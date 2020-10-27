Кадиров назвав президента Франції "терористом"

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав президента Франції Еммануеля Макрона "терористом" через його слова про вбивство 18-річним чеченцем Абдулаком Анзоровим викладача історії Самюеля Паті.

Макрон підтримав публікацію карикатур на пророка Мухаммеда, коли 10 днів тому сказав, що Паті вбили через те, що він "учив студентів свободі слова, свободі вірити або не вірити", написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

"Я не знаю, в якому стані перебував Макрон, роблячи цю заяву, але наслідки такої реакції можуть бути дуже трагічними. Президент Франції сам зараз стає схожим на терориста. Підтримуючи провокації, він завуальовано закликає мусульман скоювати злочини", – підкреслив він.

Глава Чечні закликав президента Франції, "поки ще не пізно, припинити провокації та нападки на віру.

Кадиров вважає Макрона винним у провокуванні тероризму Telegram Kadyrov_95

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.