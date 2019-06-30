"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі після неформальної зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 30 червня.
Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, пізніше до політиків приєднався президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Уточнюється, що захід пройшов у резиденції "Заславль". "Місцем проведення зустрічі була обрана альтанка, яка була подарована президентом Узбекистану Мірзійоєвим", – написав Смірнов.
Зустріч політиків
Пул N3
Зустріч політиків
sputniknews.ru
Відзначимо, після зустрічі лідери трьох країн вирушили на церемонію закриття II Європейських ігор у Мінську, яка пройде на стадіоні "Динамо".
Зустріч політиків
Пул N3
Зустріч політиків
twitter.com/dimsmirnov175
Зустріч політиків
twitter.com/dimsmirnov175
Зустріч політиків
пул N3
Зустріч політиків
пул N3
"Диктатори в зборі, не вистачає Каддафі", "А де кружка? Чи довіряє батькові?" "Весільний президент", "Тим часом затоплена ціла область..." – пишуть у мережі, коментуючи новину.
Зустріч політиків
rg.ru
Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч в резиденції "Заславль": "Місцем проведення зустрічі була обрана альтанка, яка була подарована президентом Узбекистану Мірзіеевим", трохи пізніше до них приєднався Рахмон pic.twitter.com/0HqRSnUYkf- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 30, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів у Великій Британії.
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