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"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком

4.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі після неформальної зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 30 червня.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, пізніше до політиків приєднався президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Уточнюється, що захід пройшов у резиденції "Заславль". "Місцем проведення зустрічі була обрана альтанка, яка була подарована президентом Узбекистану Мірзійоєвим", – написав Смірнов.

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Зустріч політиків

Зустріч політиків

Пул N3

Зустріч політиків

Зустріч політиків

sputniknews.ru

Відзначимо, після зустрічі лідери трьох країн вирушили на церемонію закриття II Європейських ігор у Мінську, яка пройде на стадіоні "Динамо".

Зустріч політиків

Зустріч політиків

Пул N3

Зустріч політиків

Зустріч політиків

twitter.com/dimsmirnov175

Зустріч політиків

Зустріч політиків

twitter.com/dimsmirnov175

Зустріч політиків

Зустріч політиків

пул N3

Зустріч політиків

Зустріч політиків

пул N3

"Диктатори в зборі, не вистачає Каддафі", "А де кружка? Чи довіряє батькові?" "Весільний президент", "Тим часом затоплена ціла область..." – пишуть у мережі, коментуючи новину.

Зустріч політиків

Зустріч політиків

rg.ru

"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком
"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком
"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком
"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком
"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів у Великій Британії.

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Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
БілорусьМінськ
Теги
політикафотографиисоцмережіРосія
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