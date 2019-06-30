"Каддафі не вистачає": Путіна розгромили за посиденьки з Лукашенком

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі після неформальної зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 30 червня.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, пізніше до політиків приєднався президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Уточнюється, що захід пройшов у резиденції "Заславль". "Місцем проведення зустрічі була обрана альтанка, яка була подарована президентом Узбекистану Мірзійоєвим", – написав Смірнов.

Зустріч політиків Пул N3

Зустріч політиків sputniknews.ru

Відзначимо, після зустрічі лідери трьох країн вирушили на церемонію закриття II Європейських ігор у Мінську, яка пройде на стадіоні "Динамо".

Зустріч політиків Пул N3

Зустріч політиків twitter.com/dimsmirnov175

Зустріч політиків twitter.com/dimsmirnov175

Зустріч політиків пул N3

Зустріч політиків пул N3

"Диктатори в зборі, не вистачає Каддафі", "А де кружка? Чи довіряє батькові?" "Весільний президент", "Тим часом затоплена ціла область..." – пишуть у мережі, коментуючи новину.

Зустріч політиків rg.ru

Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч в резиденції "Заславль": "Місцем проведення зустрічі була обрана альтанка, яка була подарована президентом Узбекистану Мірзіеевим", трохи пізніше до них приєднався Рахмон pic.twitter.com/0HqRSnUYkf - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів у Великій Британії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!