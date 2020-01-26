За прикладом Криму і Донбасу: в Польщі попередили Європу про загрозу Росії

Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський попередив, що Росія шукає слабкі пункти в системі демократії Євросоюзу і "атакує там, де бачить слабину, як було в Криму і на Донбасі".

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькій газеті "Bild", закликавши посилити позиції НАТО.

"Росія атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу. Так було в Криму і на сході України. Однак у неї виникають проблеми там, де виникає рішучий опір, навіть дипломатичний", – заявив Качинський.

У Польщі попередили Європу про загрозу Росії Bild

За словами лідера "Права і справедливості", в першу чергу мова йде про Польщу і балтійські країни, тому дуже важлива присутність військ НАТО там.

"Німеччина повинна вислати більше військ, особливо в балтійські країни. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас великої кількості німців. Німеччина повинна взяти це до уваги. Однак точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування в Східній Європі", – пояснив політик.

Також глава партії відповів, чи повинен президент РФ Володимир Путін відповісти за смоленську трагедію, в якій 10 років тому загинув його брат Лех Качинський.

"Основна проблема полягає в тому, що Росія все ще не повернула нам уламків літака, тому немає можливості належним чином досліджувати... Я міг би говорити з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я б хотів повернути уламки літака", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Качинський заявив, що Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збиток у Другій світовій війні. Кремль обурився у відповідь.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал