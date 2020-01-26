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26 січня • оновлено в 16:23
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За прикладом Криму і Донбасу: в Польщі попередили Європу про загрозу Росії

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Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський попередив, що Росія шукає слабкі пункти в системі демократії Євросоюзу і "атакує там, де бачить слабину, як було в Криму і на Донбасі".

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькій газеті "Bild", закликавши посилити позиції НАТО.

"Росія атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу. Так було в Криму і на сході України. Однак у неї виникають проблеми там, де виникає рішучий опір, навіть дипломатичний", – заявив Качинський.

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У Польщі попередили Європу про загрозу Росії

У Польщі попередили Європу про загрозу Росії

Bild

За словами лідера "Права і справедливості", в першу чергу мова йде про Польщу і балтійські країни, тому дуже важлива присутність військ НАТО там.

"Німеччина повинна вислати більше військ, особливо в балтійські країни. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас великої кількості німців. Німеччина повинна взяти це до уваги. Однак точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування в Східній Європі", – пояснив політик.

Також глава партії відповів, чи повинен президент РФ Володимир Путін відповісти за смоленську трагедію, в якій 10 років тому загинув його брат Лех Качинський.

"Основна проблема полягає в тому, що Росія все ще не повернула нам уламків літака, тому немає можливості належним чином досліджувати... Я міг би говорити з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я б хотів повернути уламки літака", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Качинський заявив, що Росія, як і Німеччина, зобов'язана заплатити Польщі компенсацію за збиток у Другій світовій війні. Кремль обурився у відповідь.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Польща
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Если до сих пор обломки самолета "отдают" - значит ры-ло в пуху. И не отдадут никогда. "Засекретят" на 200 лет.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Пети Moщи, "Все знают какие нarлосакцы и их шавки лгуны" - рашачекистов никто не перебрешет - вот это точно все знают
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Пети Moщи
Пети Moщи
Одиозный Сергей, а зачем их отдавать? Они 100 раз осмотрев польскими экспертами, а если отдать потом опять на враньё отвечать, ну уж нет доказательства пусть лежат на месте. Все знают какие нarлосакцы и их шавки лгуны
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0
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Не отдают обломки? Значит виноваты. Скрывают эрефовцы, что угробили самолет с руководством Польши по недопитию, или в порядке перепития. Вон Иран и тот сказал правду, а эрефия трусит...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Кунецкая Раїса, Не публикуют переговоры украинского диспетчера с малайзийским боингом? Значит виноваты.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
а есть слабые места?Где?
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Сироткин Андрюха, для тебя АНДРУХА только в публичном доме слабые места остались
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