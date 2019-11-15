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15 листопада • оновлено в 17:41
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"Мене очорнили!" Йованович озвучила під присягою гучні звинувачення Трампу

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Колишня послиня США в Україні Марі Йованович у п'ятницю, 15 листопада, виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву і публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа.

Трансляція другого етапу публічних слухань велася у прямому ефірі на національному телебаченні. Дипломатка склала присягу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми бачимо потенціал в Україні. Росія, навпаки, бачить у ній ризик. Історія ще не написана, але Україна може зійти з російської орбіти", – розпочала свій виступ вона, назвавши абсолютно правильним рішення США надавати Україні військову допомогу.

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Йованович виступила у Конгресі

Йованович виступила у Конгресі

Скріншот із відео

Йованович розкрила подробиці про своє звільнення, яке супроводжувалося скандалом. По-перше, вона запевнила, що не має жодного відношення до справи Байденів.

"Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом і не мала прямих або непрямих контактів із ним. Ані Джо Байден, ані хтось із попередньої адміністрації ніколи не порушували зі мною питання ні про Burisma, ні про Хантера Байдена", – сказала дипломатка.

Також Йованович відкрито заявила, що Трамп організував кампанію з її дискредитації, домагаючись звільнення з посади посла в Україні. Зокрема вона нібито велася через адвоката Рудольфа Джуліані.

"Я не знаю, що він має особисто проти мене", – додала Йованович, заявивши, що президент тиснув на Держдепартамент, аби її звільнили, незважаючи на те, що вона "не зробила нічого поганого".

Імпічмент Трампа: Йованович під присягою заявила про тиск

Імпічмент Трампа: Йованович під присягою заявила про тиск

Цензор.НЕТ

"Як наша система могла так підвести нас? Як іноземні корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом? Такі інциденти підривають США, піддають небезпеці наших друзів і розширюють область впливу для таких автократів, як президент Путін", – резюмувала дипломатка.

Посолиня також вважає, що своїми зусилля у боротьбі з корупцією нібито розлютила колишніх генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна.

Зазначимо, Трамп одразу відреагував на свідчення Йованович. Під час її виступу він опублікував у Twitter пост про послиню.

"Вона почала у Сомалі, і чим це скінчилося? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент відгукувався про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів",обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Марі Йованович Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
Тег
конгрес США
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Судя по коментарию Трамп поплыл! Глупо повел себя. Посол сказал что то, что он не ожидал и не смог опровергнуть. Вспомнил Сомали!
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Pollak John
Pollak John
Луцыка нужно допросить и отправить туда , откуда его освободили .
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Serov Oleg
Serov Oleg
зря дупу хряку вылизовала
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