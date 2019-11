"Мене очорнили!" Йованович озвучила під присягою гучні звинувачення Трампу

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович у п'ятницю, 15 листопада, виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву і публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа.

Трансляція другого етапу публічних слухань велася у прямому ефірі на національному телебаченні. Дипломатка склала присягу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми бачимо потенціал в Україні. Росія, навпаки, бачить у ній ризик. Історія ще не написана, але Україна може зійти з російської орбіти", – розпочала свій виступ вона, назвавши абсолютно правильним рішення США надавати Україні військову допомогу.

Йованович розкрила подробиці про своє звільнення, яке супроводжувалося скандалом. По-перше, вона запевнила, що не має жодного відношення до справи Байденів.

"Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом і не мала прямих або непрямих контактів із ним. Ані Джо Байден, ані хтось із попередньої адміністрації ніколи не порушували зі мною питання ні про Burisma, ні про Хантера Байдена", – сказала дипломатка.

Також Йованович відкрито заявила, що Трамп організував кампанію з її дискредитації, домагаючись звільнення з посади посла в Україні. Зокрема вона нібито велася через адвоката Рудольфа Джуліані.

"Я не знаю, що він має особисто проти мене", – додала Йованович, заявивши, що президент тиснув на Держдепартамент, аби її звільнили, незважаючи на те, що вона "не зробила нічого поганого".

"Як наша система могла так підвести нас? Як іноземні корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом? Такі інциденти підривають США, піддають небезпеці наших друзів і розширюють область впливу для таких автократів, як президент Путін", – резюмувала дипломатка.

Посолиня також вважає, що своїми зусилля у боротьбі з корупцією нібито розлютила колишніх генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна.

Зазначимо, Трамп одразу відреагував на свідчення Йованович. Під час її виступу він опублікував у Twitter пост про послиню.

"Вона почала у Сомалі, і чим це скінчилося? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент відгукувався про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів", – обурився він.

