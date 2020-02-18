"Йому подобається стояти на п'ятачку!" Літописець Путіна розповів, навіщо з президентом Росії грають в піддавки

Президенту Росії Володимиру Путіну подобаються показові хокейні матчі, на яких його суперники навмисне поступаються йому перемогою.

Про це заявив спеціальний кореспондент видавничого дому "Коммерсант" Андрій Колесников, якого називають літописцем Путіна, в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому в цьому бере участь Володимир Путін? Тому що йому це подобається. Йому подобається стояти на п'ятачку. Для нього не важливо, чому його щойно об'їхав, а не відібрав шайбу Борис Ротенберг. Для нього важливо, як мені здається, отримати шайбу, вдарити по ній ключкою і побачити, як вона замерехтіла у воротах. Ось цей момент перемоги над собою, тому що людина недавно встала на ковзани, ось це, напевно, для нього важливо. А все інше, очевидно, відходить на другий план. Володимиру Путіну такий хокей потрібен", – сказав Колесніков.

Путін на хокеї "ИноСМИ"

Разом з тим, він висловив здивування, що такі постановочні ігри транслює пропагандистське кремлівське телебачення, і зазначив, що без цього можна було би обійтися.

"Це принаймні можна було б не показувати по телевізору. Наприклад, "Матч ТВ" не один раз транслював ці ігри. Це мені здається точно зайвим", – підкреслив кореспондент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимира Путіна, на якому у лідера країни-агресорки незвично хворобливий вигляд. Свтлина була зроблена після його гри в хокей з білоруським колегою Олександром Лукашенком. На ньому Путін в хокейній формі з чашкою гарячого напою. При цьому президент РФ зігнувся, засвітивши на камери відсутній погляд і помітну лисину.

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