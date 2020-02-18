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18 лютого • оновлено в 16:39
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"Йому подобається стояти на п'ятачку!" Літописець Путіна розповів, навіщо з президентом Росії грають в піддавки

1.3т
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Президенту Росії Володимиру Путіну подобаються показові хокейні матчі, на яких його суперники навмисне поступаються йому перемогою.

Про це заявив спеціальний кореспондент видавничого дому "Коммерсант" Андрій Колесников, якого називають літописцем Путіна, в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому в цьому бере участь Володимир Путін? Тому що йому це подобається. Йому подобається стояти на п'ятачку. Для нього не важливо, чому його щойно об'їхав, а не відібрав шайбу Борис Ротенберг. Для нього важливо, як мені здається, отримати шайбу, вдарити по ній ключкою і побачити, як вона замерехтіла у воротах. Ось цей момент перемоги над собою, тому що людина недавно встала на ковзани, ось це, напевно, для нього важливо. А все інше, очевидно, відходить на другий план. Володимиру Путіну такий хокей потрібен", – сказав Колесніков.

Путін на хокеї

Путін на хокеї

"ИноСМИ"

Разом з тим, він висловив здивування, що такі постановочні ігри транслює пропагандистське кремлівське телебачення, і зазначив, що без цього можна було би обійтися.

"Це принаймні можна було б не показувати по телевізору. Наприклад, "Матч ТВ" не один раз транслював ці ігри. Це мені здається точно зайвим", – підкреслив кореспондент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимира Путіна, на якому у лідера країни-агресорки незвично хворобливий вигляд. Свтлина була зроблена після його гри в хокей з білоруським колегою Олександром Лукашенком. На ньому Путін в хокейній формі з чашкою гарячого напою. При цьому президент РФ зігнувся, засвітивши на камери відсутній погляд і помітну лисину.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Юрій Дюдь
Місце
Росія
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