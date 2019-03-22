"Його треба замінити!" Скандал з ігнором Путіна в Польщі отримав новий виток

Замість президента РФ Володимира Путіна в Польщу на пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни, потрібно запросити когось із Росії.

Про це у виданні Polityka пише польський журналіст Марек Островський, зазначивши, що Росія – це не один Путін.

"Немає простої відповіді, чи правильно це? У Європейському союзі, серед наших союзників, із Путіним ведуться політичні розмови, ніхто не уникає з ним діалогу, однак на будь-які урочистості – які надають зустрічам зовсім інший, святковий характер – сьогоднішнього главу Росії не запрошують. Це правило порушує тільки Угорщина. Суть у тому, щоб висловити осуд анексії Криму і в цілому того, що Росія вдається до агресії як елементу політики", – йдеться в публікації.

Островський зазначив: якби Путіна запросили, він би повторював риторику країни-агресора.

"Путін виголосив промову, в якій публічно повторив би обґрунтування своєї політики, як зробив це декілька днів тому на річниці анексії Криму. І з ним важко було б полемізувати", – пояснив він.

Журналіст додав, що відсутність Путіна може призвести до появи повідомлень про "вроджену польську русофобію і фальсифікації історії на Заході".

"Нашому президенту не дуже щастить у процесі організації урочистостей, і це він показав на прикладі 100-літній річниці здобуття незалежності Польщею. Може, цього разу він придумає щось краще. Йому не треба запрошувати Путіна, але Росія – це не один Путін. Тому когось із Росії варто запросити", – підсумував польський журналіст.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща відреагувала на обурення МЗС Росії з приводу того, що російську делегацію на чолі з президентом Володимиром Путіним не запросили на пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

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