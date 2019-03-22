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"Його треба замінити!" Скандал з ігнором Путіна в Польщі отримав новий виток

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Замість президента РФ Володимира Путіна в Польщу на пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни, потрібно запросити когось із Росії.

Про це у виданні Polityka пише польський журналіст Марек Островський, зазначивши, що Росія – це не один Путін.

"Немає простої відповіді, чи правильно це? У Європейському союзі, серед наших союзників, із Путіним ведуться політичні розмови, ніхто не уникає з ним діалогу, однак на будь-які урочистості – які надають зустрічам зовсім інший, святковий характер – сьогоднішнього главу Росії не запрошують. Це правило порушує тільки Угорщина. Суть у тому, щоб висловити осуд анексії Криму і в цілому того, що Росія вдається до агресії як елементу політики", – йдеться в публікації.

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Островський зазначив: якби Путіна запросили, він би повторював риторику країни-агресора.

"Путін виголосив промову, в якій публічно повторив би обґрунтування своєї політики, як зробив це декілька днів тому на річниці анексії Криму. І з ним важко було б полемізувати", – пояснив він.

Журналіст додав, що відсутність Путіна може призвести до появи повідомлень про "вроджену польську русофобію і фальсифікації історії на Заході".

"Нашому президенту не дуже щастить у процесі організації урочистостей, і це він показав на прикладі 100-літній річниці здобуття незалежності Польщею. Може, цього разу він придумає щось краще. Йому не треба запрошувати Путіна, але Росія – це не один Путін. Тому когось із Росії варто запросити", – підсумував польський журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща відреагувала на обурення МЗС Росії з приводу того, що російську делегацію на чолі з президентом Володимиром Путіним не запросили на пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
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Violet Vik
Violet Vik
не треба - там усі путіни
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… никто не избегает с ним диалога, однако на какие-либо ТОРЖЕСТВА - что придает встречам совсем другой, ПРАЗДНИЧНЫЙ характер - сегодняшнего главу России не приглашают… " М-да… Не знаю даже, что сказать. Если для поляков начало войны - праздник, то русским, испортившим его в 1945-м, там действительно делать нечего. Пусть с немцами торжествуют. Могут ещё от Украины сына Шухевича для полного комплекта позвать. Чтобы, значит, радость была полной. :)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ш. Олег, песенку помнишь- "это праздник..." про день победы? Долбень.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ohremenko Andrey, ух ты, удмуртом меня ещё никто не называл! :) По сути-то есть что сказать, Андруша?
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