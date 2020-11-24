Майбутній держсекретар США Блінкен підтримує надання летальної зброї Україні і не раз бував у Києві

Майбутній держсекретар Ентоні Блінкен в адміністрації новообраного президента Джо Байдена неодноразово бував у Києві, добре знає Володимира Путіна і підтримує надання Україні летальної зброї.

Як повідомляє видання ВВС, Ентоні Блінкін – давній соратник Байдена. Він регулярно критикував політику Росії щодо України, і звинувачував Путіна у роздмухуванні конфлікту на Донбасі.

"Я абсолютно переконаний, що російські дії в Україні – стратегічна поразка для майбутнього Росії. Так, ви можете сказати, що Росія "виграла Крим". Але захопивши Крим, Росія втратила Україну. Україна більш об’єднана і орієнтована на Захід, ніж будь-коли", – наголошував Блінкен.

Ентоні Блінкен критикував Путіна через війну в Україні

Він зазначав, що Росія – це класичний приклад використання асиметричної тактики.

"Путін направив невелику кількість спецпризначенців, які об'єдналися з місцевими сепаратистами, дали їм інструкції, обладнання, гроші й вказівки, а потім Путін заперечив їхню присутність. Я пам’ятаю численні розмови між президентом Обамою та президентом Путіним. Ми були в Овальному кабінеті, і президент говорив телефоном. І Путін заперечував, а насправді беззаперечно брехав, про присутність Росії в Україні. Обама сказав тоді йому: "Володимире, ми не сліпі. У нас є очі; ми все бачимо". А Путін далі поводився, ніби нічого не сталося", – говорить Блінкен.

Одним з перших серед американських дипломатів Блінкен закликав надати України летальне озброєння, водночас наголошував на необхідності проводити реформи.

Ентоні Блінкен може стати держсекретарем США

"Один з найбільших викликів, що постав перед Україною, це ухвалення дуже складних рішень. Особливо проведення реформ. Адже зрозуміло, що короткотермінові наслідки для людей можуть бути болючими. Але в довготривалій перспективі це дасть вигоду. Якщо запропоновані зміни почнуть діяти, все зміниться на краще, люди це відчують у повсякденному житті, і майбутнє України стане сильнішим і безпечнішим", – сказав він 6 березня 2015 року під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі.

Під час виступу в УКМЦ Блінкен також позитивно оцінив реформаторські ініціативи української влади, які вже були зроблені – зокрема, зусилля щодо створення НАБУ, а також реформи, спрямовані на збільшення прозорості у банківському та енергетичному секторах, системі держзакупівель.

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