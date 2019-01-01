''Ідіть звідси!'' Японія розсекретила нюанси передачі Курил Росією

Можливу передачу частини російських Курильських островів Японії повинні повністю узгодити місцеві жителі.

Як заявив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе, можлива передача островів не має на увазі переселення росіян із цих територій, а переговори з самого початку не проводять із позиції "ідіть звідси", передає ТАСС.

"Це (можлива передача островів. — Ред.) має проходити таким чином, щоб ті росіяни, які проживають там, погодилися із переходом приналежності (територій. — Ред.) до Японії", — підкреслив прем'єр.

Курильські острови ІА Regnum

"Усі, хто зараз живуть на островах — росіяни. На жаль, колишні (японські. — Ред.) жителі островів потрапили в ситуацію, за якої вони більше не можуть там проживати", — додав Абе.

Він також заявив, що реалізація концепції спільної японо-російської господарської діяльності на цих островах допоможе окреслити їхнє майбутнє, у якому японці і росіяни зможуть там жити й працювати разом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті дозволити територіальні суперечки з Росією і підписати мирний договір.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков водночас заявив, що "в питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме у конфлікт із національними інтересами жодної зі сторін".

Акція протесту також пройшла на Сахаліні проти передачі Японії частини Курильських островів.