Новость из США. Вчера Трамп подписал... осторожно, сейчас очень удивитесь... указ об очередном переносе на полгода срока переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как же так?- скажете вы, ведь посольство же торжественно открыли в Иерусалиме совсем недавно, и первая дочь, и первый зять выступали, и премьер Нетанияху дифирамбы "самому великому президенту" всех времён пропел.

Оказывается, однако, что местом расположения посольства США в любой стране считается место нахождения резиденции посла. В то время, как на американском консульстве в Иерусалиме сменили вывеску "консульство" на "посольство", резиденцию для посла в Иерусалиме не построили. Поэтому официальным местом нахождения посольства остаётся Тель-Авив. И поэтому президент подписал указ об очередном переносе срока для переноса посольства.

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Такие указы американские президенты подписывают регулярно с 1995 года, когда Конгресс принял закон, в котором Иерусалим признаётся столицей Израиля и определяется местом нахождения посольства США. Президент при этом был наделён правом переносить срок открытия посольства в Иерусалиме каждые полгода до тех пор, пока не сочтёт перенос посольства отвечающим интересам США.

Так что церемония - это церемония. А реальность - это реальность. Израильским почитателям "самого великого президента" - пламенный привет.