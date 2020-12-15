Ізраїльський танк випадково відкрив вогонь по сектору Гази

Карина Бондаренко Світ 06:44, 15.12.2020 Оновлено: 06:46, 15.12.2020

Танк Армії оборони Ізраїлю під час навчань випадково відкрив вогонь по території сектора Гази.

Про це в понеділок, 14 грудня повідомила армійська пресслужба, передає ТАСС. Відзначається, що було розпочато розслідування інциденту.

"В ході навчань танк ненавмисно обстріляв територію сектора Гази", – йдеться в повідомленні.

Газета The Jerusalem Post уточнила, що снаряд потрапив у покинутий будинок, ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що першим в країні зробить щеплення від коронавірусу. Він заявив, що "вірить у вакцини" і що для нього "важливо, щоб ізраїльтяни пройшли вакцинацію".

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