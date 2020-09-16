Ізраїльські ЗМІ назвали життя хасидів на кордоні "нелюдськими умовами"

Ізраїльська преса розповіла про сотні хасидів, які застрягли на кордоні між Білоруссю і Україною, і знаходяться "в нелюдських умовах".

За інформацією Національного секретаріату брацлавських хасидів, в пункті перетину кордону знаходиться близько 2500 паломників, серед яких є цілі родини з дітьми. Про це повідомило Times of Israel.

Секретаріат зазначив, що на місці не вистачає їжі та води, і закликав ізраїльське МЗС негайно втрутитися в ситуацію.

Як повідомив сайт Haredim10, обслуговуючий ультраортодоксальне співтовариство, тисячі паломників поспішили на кордон в понеділок, 14 вересня, через те, що поширилася чутка про відкриття пункту перетину кордону у Гомеля.

Після того, як близько тисячі з них змогли виїхати з Білорусі, їх не пропустили українські прикордонники. Таким чином паломники застрягли між двома державами.

"Близько 170 хасидів змогли знайти лазівку, і, за їхніми словами, в обмін на гроші ($3000 з кожного) різні органи влади погодилися пропустити їх через кордон ввечері в понеділок", – заявили в секретаріаті.

"Насправді, після того, як на пункт перетину приїхали ще сотні хасидів, українські прикордонники застосували додаткові сили, а на місце прибув голова Державної прикордонної служби України, щоб упевнитися, що ніхто не проїде", – сказано в повідомленні.

Видання Jerusalem Post призвело інформацію хасида Хаїма Вейтсхандлера, який також знаходиться на кордоні про те, що у людей майже немає їжі, в туалет вони змушені ходити в кущі, а спати на холоді.

Він зазначив, що "Червоний хрест" роздав воду і ковдри. Також привезли їжу від Брацлавського мецената, але цього не вистачило і половині людей на кордоні.

Хасид звинуватив у тому, що сталося, Ізраїль, який нібито тиснув на Україну, вимагаючи закрити кордони.

Ізраїльський депутат Яаков Маргі поклав відповідальність за кризу на тих, хто поїхав в Білорусь, знаючи про заборону на в'їзд в Україну.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підкреслило, що Україна завчасно попереджала про заборону на в'їзд для паломників. Зараз посольства в Україні та Білорусі з владою обох країн намагаються забезпечити гуманітарною допомогою тих, хто застряг на кордоні.

У той же час міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити паломників для поїздки в Умань. Він зазначив, що люди чекають на кордоні в "нелюдських умовах" і попросив впустити їх, "з огляду на надзвичайні гуманітарні причини" і в умовах повного дотримання правил COVID-19.

Видання Times of Israel повідомило, що мери двох ізраїльських міст з найвищою захворюваністю на COVID-19 змогли полетіти до Умані на святкування Рош га-Шана, незважаючи на те, що жителі їхніх міст живуть в умовах комендантської години через COVID-19.

Меїр Рубінштейн, мер міста Бейтар-Іліт, і Ізраель Поруш, мер міста Ельада, обидва брацлавські хасиди, відкрито протестували проти комендантської години.

Обидва міста поки належать до "червоної" зони, а їхні мери поїхали за кілька днів до того, як там встановили локдаун на три тижні.

Видання Haaretz написало, що Рубінштейн, який полетів на паломництво разом зі своєю сім'єю, нібито отримав спеціальний дозвіл від української влади. Але подробиць цього дозволу видання не привело.

Рубінштейн нібито сподівається відвідати Умань непоміченим, щоб не поширювалися чутки про те, що він потрапив туди на особливих умовах.

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