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26 травня • оновлено в 21:55
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Ізраїльські вчені знайшли ефективні препарати для боротьби з COVID-19

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Медичні препарати, якими лікують хворобу Гоше, виявилися ефективними в боротьбі з COVID-19.

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До такого висновку прийшли вчені Ізраїльського інституту біологічних досліджень після проведення лабораторних досліджень, пише The Jerusalem Post. Йдеться про ліки "Еліглустат" і "Ремдесивір".

Ізраїльські вчені знайшли ефективні препарати для боротьби з COVID-19

У доповіді наголошується, що інфекції SARS-CoV-2 знижують життєздатність клітин до 40%, однак вказані препарати підвищують її до 75-100%. Це означає, що вони надають противірусну дію на клінічний ізолят SARS-CoV-2 в лабораторних умовах.

За даними вчених, одна доза препаратів здатна протягом 24-48 годин пригнічувати реплікацію вірусу. Також вони вбивають інфіковані клітини, а це запобігає розвитку зараження.

У Міністерстві оборони Ізраїлю також відзначили ефективність препаратів. У відомстві підкреслили, що результати дослідження свідчать про можливість лікувати вірусні захворювання, як тільки ліки схвалять.

Вчені вже приступили до клінічних випробувань на тваринах. Якщо вони будуть такими ж успішними, лікування може стати доступним для людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Ізраїлі анонсували можливість випуску вакцини від коронавірусу через 90 днів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
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