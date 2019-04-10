Ізраїль зробив вибір: хто потрапить у Кнесет і чого чекати далі

Парламентські вибори в Ізраїлі пройшли, однак політична боротьба аж ніяк не закінчилася. Результати голосування вже майже остаточні, зате формування парламенту може затягнуться на тривалий час.

Як пише La Reppublica, боротьбу, яка розгорнулася між правлячою партією "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і партійним блоком "Кахоль-Лаван" колишнього начальника Генштабу Бені Ганц, поки ніхто не виграв. Хоча обидва політики вже оголосили про свою перемогу.

Зокрема, Нетаньяху у своєму Twitter заявив: "Я дуже схвильований. Це ніч величезної перемоги. Слава Богу, що ми досягли цієї точки".

"Від голосування до формування уряду можуть пройти тижні, якщо не місяці. І в будь-якому випадку курс уряду все ще відкритий", – підкреслюється в публікації.

Зараз обидві партії, за попередніми підрахунками, отримують по 35 місць у Кнесеті.

У той же час політичні ігри тривають. Нетаньяху, як і було обіцяно, вже говорив із лідерами ультраортодоксальних партій – ШАС і "Яхадут ха-Тора" про формування більшості.

З лідером центристської партії "Кулан" Моше Кахлоном розмова поки не відбулася.

Зазначимо, що "Кахоль-Лаван" – політичний альянс, створений колишнім начальником Генштабу Бені Ганцом та колишнім міністром фінансів, журналістом і драматургом Яіром Лапідом. Його кампанія великою мірою була побудована на антикорупційній риториці.

Беньямін Нетаньяху перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада 2018 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху офіційно очолив Міністерство оборони країни.

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