Ізраїль знищив полк Сирії, оснащений російським "Панцирем-С" – ЗМІ

У Сирії в результаті авіаудару ізраїльських військово-повітряних сил було знищено 51-й полк протиповітряної оборони сирійських військових. Йдеться й про недавно придбаний у Росії зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С".

Зазначається, що події відбулися ще 19 листопада, однак про них стало відомо лише зараз. Про це пише сайт avia.pro з посиланням на агентство Sina.

За даними журналістів, ізраїльські ВПС завдали масованого удару в бік сирійського полку ППО, внаслідок чого він увесь виявився розбитим.

Також повідомляється, що в результаті авіанальоту було вбито до 10 іранських військовослужбовців, бойовиків шиїтських підрозділів і сирійських військових, серед яких майор і капітан армії Сирії.

Ізраїльські ЗМІ додали, що винищувачі завдали великомасштабного повітряного удару по іранській бригаді "Аль-Кудс" і сирійським урядовим військам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада з сектора Гази на територію Ізраїлю запустили ракету. Так, в місті Ашкелон прозвучала повітряна сирена тривоги, після якої ідентифікували запуск.