Ізраїль знищив главу ядерної програми Ірану за допомогою кулемета, керованого дистанційно через космічний супутник

Спецслужби Ірану офіційно заявили приголомшливі подробиці ліквідації Мухсіна Фахрізаде - глави Центру досліджень і інновацій Міноборони Ірану, провідного іранського фізика, керівника програми розробки ядерної зброї "АМАД".

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Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани: "К сожалению, операция была очень сложной. Произошло это с использованием электронного оборудования. На месте происшествия не было ни одного человека".

Официальный спикер Корпуса стражей исламской революции Рамазан Шариф добавил: "Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением".

Согласно данным официального расследования, рано утром 27 ноября Мухсин Фахризаде выехал из Тегерана для чтения лекций в университете в соседнем городе. Фахризаде знал, что спецслужбы Израиля и США ведут за ним охоту.

30 апреля 2018-го года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху открыто назвал Фахризаде лидером иранской ядерной программы, и обвинил Тегеран в реализации проекта "АМАД" по оснащению баллистических ракет ядерной боеголовкой. На фотографии Нетаньяху как раз указывает на Фахризаде.

Ранее Израиль уже уничтожил четырех ведущих физиков-ядерщиков в Иране, и было ясно, что идет охота и на самого лидера проекта.

26 июня 2020-го произошел мощный взрыв на ракетной базе Парчин в Иране. Результаты диверсии остались неизвестны.

2 июля 2020-го произошел мощный взрыв в ядерном центре Натанзе, что привело к выводу из строя производство центрифуг для ядерных реакторов.

62-летний Фахризаде был одним из самых охраняемых людей в стране, но постоянная опасность притупляет бдительность и строгость мер безопасности. Поэтому выступление перед студентами решил не откладывать.

Судя по сообщениям иранских СМИ и по фото и видео с места покушения, Фахризаде выехал на машине вместе с женой и тремя машинами охраны. Иранские официальные лица заявляют, что машина физика была бронированной, но судя по фото и вылетевшим окнам, впечатление, что это была обычная машина, либо машина с самой легкой защитой.

Недалеко от Тегерана у города Абсард, на пустынном перекрестке, кортеж приблизился к пикапу "Ниссан", стоявшему на дороге.

С дистанции 150 м из "Ниссана" был открыт огонь по машине Фахризаде. Несколько прицельных выстрелов поразили машину в лобовое стекло на месте водителя. Неизвестно, был ли иранец ранен, но машина после нескольких попаданий остановилась.

Физик вышел или выполз из машины, и тут же у двери получил от 3 до 5 пуль, которые его просто разворотили, ранения оказались смертельными.

Сразу после ликвидации цели пикап с пулеметом взорвался. Судя по характеру взрыва, он был направленным в стороны трассы. Можно предположить, что если бы стрельба не остановила машину Фахризаде, был предусмотрен его подрыв при сближении. Взрыв уничтожил оружие, из которого велась стрельба, но иранцы неделю проводили поиски и экспертизы фрагментов.

Так вот оказалось по данным следствия, что на месте покушения была только техника. Кто-то пригнал пикап с пулеметом в данный район и оставил его. А поражение цели осуществил оператор из другого безопасного места. В Иране очень жесткий контрразведывательный режим, частые теракты и диверсии, использовать диверсантов для нападения рискованно. И вот вся операция проведена дистанционно.

Очевидно, Израилю удалось получить источник информации в окружении Фахризаде, получить точную информацию о его графике и маршруте, данные его транспорта и даже то, что он лично в это утро ведет машину за рулем! То есть, скорее всего, было еще и наблюдение.

В Иран ввезли систему управления огнём и оружие, смонтировали в машине, пристреляли, машину подогнали к нужному месту.

А вот дальше уже - дело техники. На пустой дороге оптический прицел распознал и идентифицировал Фахризаде и по нему был открыт точный огонь. И стрельба прекратилась после надежного поражения цели. Подрыв был сделан, чтобы скрыть все следы.

Управление осуществлялось дистанционно - если не со спутника, то явно с отдаленного места. Это высочайший технологический уровень. Это пример эффективного применения пехотного вооружения, которому не нужен стрелок - в определенных ситуациях воевать на земле может уже оператор наземного беспилотника.

Блестящий успех Израиля. Если действительно подтвердится, что стрельба велась по управлению со спутника. Вызывает вопросы, спутник ли корректировал, потому что поражать из пулемета скоростную цель, да еще не вообще всю машину, а прицельно одного водителя - это значит сложности с расчетом стрельбы, ведь само прохождение радиосигнала требует на такое расстояние времени. Не исключено, что кто-то мог корректировать с более близкой дистанции. Но техническое исполнение и дерзость исполнения поражает.

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