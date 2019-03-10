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Ізраїль завдав потужного удару у відповідь по ХАМАСу: усі подробиці

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Військові літаки Ізраїлю завдали потужного удару у відповідь по об'єктах і двох суднам ХАМАСу у секторі Газа після запуску ракети з боку палестинців.

"Ми відповіли, завдавши удари по кількох військових цілях на території комплексу ХАМАСу в секторі Газа", - сказано в повідомленні Армії Ізраїлю в Twitter.

Згідно із заявою, удари влучили у військову базу і два судна.

Ізраїль завдав потужного удару у відповідь по ХАМАСу: усі подробиці

"Новини Ізраїлю"

За словами військових, об'єкти були атаковані у відповідь на запуск ракети із території Гази напередодні ввечері, 9 березня, й "інші терористичні атаки".

Відзначається, що випущена напередодні з боку сектора Газа ракета розірвалася в незаселеній місцевості, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 8 березня Сили безпеки Ізраїлю були приведені в максимальну готовність у зв'язку з п'ятничними молитвами і оголошеним ХАМАСом "Днем гніву". Терористи погрожували влаштувати масові "ненасильницькі протести".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року танки ізраїльської армії здійснили атаки на два пости палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа.

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Ізраїль
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