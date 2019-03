Ізраїль завдав потужного удару у відповідь по ХАМАСу: усі подробиці

Військові літаки Ізраїлю завдали потужного удару у відповідь по об'єктах і двох суднам ХАМАСу у секторі Газа після запуску ракети з боку палестинців.

"Ми відповіли, завдавши удари по кількох військових цілях на території комплексу ХАМАСу в секторі Газа", - сказано в повідомленні Армії Ізраїлю в Twitter.

Згідно із заявою, удари влучили у військову базу і два судна.

За словами військових, об'єкти були атаковані у відповідь на запуск ракети із території Гази напередодні ввечері, 9 березня, й "інші терористичні атаки".

Відзначається, що випущена напередодні з боку сектора Газа ракета розірвалася в незаселеній місцевості, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 8 березня Сили безпеки Ізраїлю були приведені в максимальну готовність у зв'язку з п'ятничними молитвами і оголошеним ХАМАСом "Днем гніву". Терористи погрожували влаштувати масові "ненасильницькі протести".

Saturday night 8:45 PM: A rocket is fired from Gaza at Israel.🚨 Air raid sirens blare. Israelis have seconds to find shelter.



Now: We responded by striking several military targets in a Hamas compound in Gaza & 2 Hamas vessels.