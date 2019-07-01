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Ізраїль завдав потужних авіаударів по Сирії: 4 жертви і понад 50 постраждалих

1.6тЧитати матеріал російською

У ніч на понеділок, 1 липня, сирійські державні ЗМІ повідомили про серію потужних авіаударів, нанесених Ізраїлем по околицях Дамаска.

Сирійське державне агентство SANA стверджує, що в результаті атаки загинули чотири людини, ще близько 50 отримали поранення передає NEWSru.co.il. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, відзначається, що системи ППО сирійської армії були задіяні для відбиття атаки у столиці Сирії. Уточнюється, що ракетний удар нібито завдали літаки ВПС ЦАХАЛа і кораблі ізраїльських ВМС.

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Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Telegram-канал Warjournal

Як повідомляє організація The Syrian Observatory for Human Rights, яка базується в Лондоні, цілями стали військові об'єкти режиму Башара Асада, Ірану і ліванського терористичної організації "Хезбола".

У Telegram-каналі Warjournal сказано, що в небі над Дамаском були перехоплені три ракети. Атака ізраїльськими ВПС здійснювалася з території повітряного простору Лівану. За попередніми даними, однією з цілей ударів ВПС Ізраїлю став дослідний центр у районі н. п. Джамрайя.

Армія оборони Ізраїлю поки не коментує дану інформацію.

Ізраїль завдав потужних авіаударів по Сирії: 4 жертви і понад 50 постраждалих

Twitter Partisangirl

Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Telegram-канал Warjournal

Атака Ізраїлю на Сирію

Атака Ізраїлю на Сирію

Telegram-канал Warjournal

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня поточного року Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селу Телль аш-Шаар у провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь із ППО.

Потім 2 червня у Сирії ізраїльські військові атакували кілька військових цілей у відповідь на обстріл ізраїльської території на Голанських висотах.

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Місце
СиріяДамаск
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