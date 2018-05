Ізраїль завдав нового удару по сектору Газа

Авіація Ізраїлю завдала удару по сектору Газа.

Військові вдарили по об'єктах угруповання ХАМАС у відповідь на перетин кордону та спроби завдати шкоди прикордонній інфраструктурі. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по військових цілях угруповання ХАМАС на півдні Сектора Газа. Атака була проведена у відповідь на перетин кордону та спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі", - сказано в повідомленні.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip - IDF (@IDFSpokesperson) 26 травня 2018 р

The strike was conducted in response to the incident that took place earlier today, in which suspects infiltrated Israel & attempted to damage security infrastructure - IDF (@IDFSpokesperson) 26 травня 2018 р

Additionally, the strike was carried out in response to the continued attempts to sabotage security infrastructure during Hamas-led riots - IDF (@IDFSpokesperson) 26 травня 2018 р

За даними ізраїльських військових, четверо порушників провели в Ізраїлі близько хвилини та повернулися на палестинську сторону кордону, коли на місце прориву висунувся армійський патруль.

"ХАМАС несе відповідальність за всі загрози, які йдуть з території Сектора Газа, і буде стикатися з наслідками своїх дій проти ізраїльських громадян і ізраїльського суверенітету", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

The Hamas terror organization is responsible for all threats originating from the Gaza Strip, & will bear the consequences of its actions against Israeli civilians & Israeli sovereignty - IDF (@IDFSpokesperson) 26 травня 2018 р

Крім того, від вогню ізраїльської артилерії на півдні сектора Газа загинули двоє палестинців. У районі міста Рафах танк відкрив вогонь по спостережній вишці після того, як на кордоні було знайдено вибуховий пристрій, закладений там палестинськими бойовиками, передає РІА "Новости".

"Двоє палестинців загинули в результаті ізраїльського артилерійського вогню по вежі спостереження на сході Рафаха", - сказав представник місцевого міністерства охорони здоров'я Ашраф аль-Кідри.

Він додав, що атакований об'єкт належав воєнізованим формуванням правлячого в секторі Газа руху ХАМАС.

Зазначимо, що з 30 березня 2018 року в зіткненнях в районі сектора Газа загинуло вже більше 120 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Ізраїль завдав ударів у секторі Газа за двома військово-морських цілях і об'єкту "підземної терористичної інфраструктури" правлячого в анклаві руху ХАМАС.

12 травня військово-повітряні сили Ізраїлю також вдарили з неба по території сектора Газа.