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Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Сирії: що сталося

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 13 січня заявив, що ВПС його країни "за останні 36 годин" завдали авіаційний удар по складах іранської зброї в міжнародному аеропорту столиці Сирії Дамаска.

Як повідомляє AFP, публічні підтвердження таких атак досить рідкісні.

"Накопичення останніх атак показує, що ми більш рішучі, ніж будь-коли, діяти проти Ірану в Сирії, як ми і обіцяли", — сказав також прем'єр на початку засідання кабінету міністрів.

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Він додав, що Ізраїль сотні разів нападав на цілі Ірану і "Хізболли" в Сирії.

Так, Ізраїль пообіцяв не дати своєму головному ворогу — Ірану — зміцнитися у військовому плані в Сирії, де він підтримує режим президента Башара Асада поряд із Росією і "Хізболлою".

Ілюстрація. Аеропорт Дамаска

Ілюстрація. Аеропорт Дамаска

aeroviza.ru

Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада 2018 року протиповітряна оборона Сирії збила ізраїльський військовий літак. Зі свого боку прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спростувала інформацію.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Біньямін Нетаньягу
Місце
СиріяДамаск
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бей мокшанскую воровскую свору!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Абвиатура С400 по сруцки-400раз обкакатся + 1 раз обоссать мелкой струёй-пометить, как собака метит тереторию, тогда уж точно никто это говно трогать не будет, разве-что полный писец может прискакать и накакать.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кстати, может вата до сих пор сбитый ИЛ обмывает?
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