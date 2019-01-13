Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Сирії: що сталося

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 13 січня заявив, що ВПС його країни "за останні 36 годин" завдали авіаційний удар по складах іранської зброї в міжнародному аеропорту столиці Сирії Дамаска.
Як повідомляє AFP, публічні підтвердження таких атак досить рідкісні.
"Накопичення останніх атак показує, що ми більш рішучі, ніж будь-коли, діяти проти Ірану в Сирії, як ми і обіцяли", — сказав також прем'єр на початку засідання кабінету міністрів.
Він додав, що Ізраїль сотні разів нападав на цілі Ірану і "Хізболли" в Сирії.
Так, Ізраїль пообіцяв не дати своєму головному ворогу — Ірану — зміцнитися у військовому плані в Сирії, де він підтримує режим президента Башара Асада поряд із Росією і "Хізболлою".
Ілюстрація. Аеропорт Дамаска
aeroviza.ru
Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада 2018 року протиповітряна оборона Сирії збила ізраїльський військовий літак. Зі свого боку прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спростувала інформацію.
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