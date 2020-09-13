Ізраїль "закриється" на жорсткий карантин через коронавірус: озвучено правила

Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневого режиму ізоляції через коронавірус, який почнеться п'ятниці, 18 вересня.

Офіційно посилені обмежувальні заходи набудуть чинності о 14:00, напередодні свята Рош ха-Шана, передає Haaretz. Незабаром з офіційною заявою повинен виступити прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Жителям країни буде заборонено відходити від місць проживання далі, ніж на 500 метрів. Виходити з дому буде можна лише в магазини або для отримання важливих медичних послуг. Переміщення між містами теж заборонять, але можливі винятки.

При цьому з середи, 16 вересня, в країні припинять роботу школи і дитячі садки. Учні п'ятого класу і старше будуть вчитися по віддаленій система.

Всі підприємства, торгівля, внутрішній туризм, розважальні заклади, спортзали і державні установи, які обслуговують людей персонально, будуть закриті.

Богослужіння в Рош ха-Шана і Йом Кіпур повинні проводитися на вулиці в групах до 20 осіб або до 10 чоловік в громадах з високим рівнем зараження. Крім того, на кожного, хто молиться має припадати 4 квадратних метра площі.

Продовжать працювати життєзабезпечуючі виробництва, продуктові магазини і супермаркети, аптеки, господарські магазини. Робота ресторанів буде обмежена доставкою. Державні установи будуть працювати в обмеженому режимі.

Станом на 13 вересня в Ізраїлі понад 37 тисяч активних випадків зараження коронавірусом. З початку епідемії 1103 людини померли.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 13 вересня коронавірус в світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисяч хворих загинули, а 20,8 млн – одужали. В Україні захворіли 154 335 осіб, померли за час пандемії – 3178 заражених, одужали – 68893.