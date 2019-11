Ізраїль з неба потужно відповів на зухвалість ХАМАС: деталі сутички

Армія Ізраїлю завдали авіаударів у відповідь на запуск ракет з сектора Гази в бік ізраїльського держави.

Як повідомляє агентство Maan, спершу ХАМАС ввечері, 29 листопада завдав удару по території регіональної ради Ешколь. В Армії оборони Ізраїлю відзначили, що ракета впала на відкритій місцевості. Постраждалих немає, збитки завдано не було. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також близько опівночі в ізраїльському місті Ашкелон і в населених пунктах біля кордону Гази спрацювали сирени і сигнали "Цева адом", що попереджають про можливі ракетні обстріли. Сирена була чутна в південних районах Ашкелона. Сигнали "Цева адом" звучали в селищах Кармія та Зікім.

Для запобігання атаки військові задіяли систему ПРО "Залізний купол". Однак запущена ракета перехоплена не була. Відомостей про збитки або постраждали в результаті цього обстрілу не надходило.

Пізніше, в ніч на 30 листопада, ізраїльські ВПС завдали удару по об'єкту, розташованому на схід від району Аль-Зайтун, на східній околиці міста Газа. Ізраїльтяни атакували пост терористів "Бригад Ізаддіна аль-Касама" (військового крила терористичної організації ХАМАС) в північній частині сектора Гази.

Відзначимо, що серед уражених винищувачами цілей був і цех з виробництва озброєння. Військові додали, що це четверта ракетна атака по Ізраїлю за минулий тиждень.

"ХАМАС буде стикатися з наслідками своїх дій, спрямованих проти ізраїльських громадян", – підкреслили ізраїльські військові.

Iron Dome interceptors fired towards anti-air shells in the northern #Gaza Strip. #Israel pic.twitter.com/7wDXAqX4Vx

IDF airstrike this evening against a militant site in Beit Lahiya. IDF airstrikes are in response to rocket fire from the #Gaza Strip earlier this evening. #Israel pic.twitter.com/DeUvj19SmV