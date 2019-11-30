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30 листопада • оновлено в 10:41
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Ізраїль з неба потужно відповів на зухвалість ХАМАС: деталі сутички

4.4т
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Армія Ізраїлю завдали авіаударів у відповідь на запуск ракет з сектора Гази в бік ізраїльського держави.

Як повідомляє агентство Maan, спершу ХАМАС ввечері, 29 листопада завдав удару по території регіональної ради Ешколь. В Армії оборони Ізраїлю відзначили, що ракета впала на відкритій місцевості. Постраждалих немає, збитки завдано не було. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також близько опівночі в ізраїльському місті Ашкелон і в населених пунктах біля кордону Гази спрацювали сирени і сигнали "Цева адом", що попереджають про можливі ракетні обстріли. Сирена була чутна в південних районах Ашкелона. Сигнали "Цева адом" звучали в селищах Кармія та Зікім.

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Для запобігання атаки військові задіяли систему ПРО "Залізний купол". Однак запущена ракета перехоплена не була. Відомостей про збитки або постраждали в результаті цього обстрілу не надходило.

Пізніше, в ніч на 30 листопада, ізраїльські ВПС завдали удару по об'єкту, розташованому на схід від району Аль-Зайтун, на східній околиці міста Газа. Ізраїльтяни атакували пост терористів "Бригад Ізаддіна аль-Касама" (військового крила терористичної організації ХАМАС) в північній частині сектора Гази.

Обстріл Ізраїлю

Обстріл Ізраїлю

Twitter

Відзначимо, що серед уражених винищувачами цілей був і цех з виробництва озброєння. Військові додали, що це четверта ракетна атака по Ізраїлю за минулий тиждень.

"ХАМАС буде стикатися з наслідками своїх дій, спрямованих проти ізраїльських громадян", – підкреслили ізраїльські військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада Ізраїль у відповідь на атаки вдарив з неба по території сектора Газа, обстрілявши ряд об'єктів ХАМАС.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Ізраїль
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Луговской Николай
Луговской Николай
Украине необходимо брать политику добрососедства у Израиля: соседи ведут себя прилично,и Израиль взаимен с ними,наглеют-показательно наказать!
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Луговской Николай
Луговской Николай
Кристина Стефанова, так отвечали московские извозчики в конце 18 века,а вы наверное себя считаете Женщиной,верно?
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Луговской Николай
Луговской Николай
Дудко Олег,сарказм ваш мне понятен,да в принципе так оно и есть.
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