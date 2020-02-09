Ізраїль взявся за нову карту своїх земель із подачі Трампа: що зміниться

Ізраїль складає точну карту земель Західного берега, які будуть анексовані в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Його слова цитує Jerusalem Post.

"Ми перебуваємо в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа", – сказав він.

Трамп і Нетаньягу

Прем’єр Ізраїлю підкреслив, що цей процес не займе багато часу. Зокрема карта Західного берега річки Йордан буде готова через декілька тижнів.

Ізраїльську сторону комітету очолить глава канцелярії прем'єр-міністра Ронен Перець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2019 році прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на спеціальному засіданні уряду відкрив стелу, що позначає місце, де буде розташовуватися нове місто – Trump Heights (Трампові висоти).

Новий населений пункт закладений на Голанських висотах, які глава США Дональд Трамп раніше визнав частиною Ізраїлю.

28 січня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль готовий взяти за основу для подальших переговорів із палестинцями "угоду століття" США.

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