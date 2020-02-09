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9 лютого • оновлено в 18:59
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Ізраїль взявся за нову карту своїх земель із подачі Трампа: що зміниться

7.3т
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Ізраїль складає точну карту земель Західного берега, які будуть анексовані в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Його слова цитує Jerusalem Post.

"Ми перебуваємо в процесі складання карти території, яка буде частиною Ізраїлю відповідно до плану Трампа", – сказав він.

Трамп і Нетаньягу

Трамп і Нетаньягу

Прем’єр Ізраїлю підкреслив, що цей процес не займе багато часу. Зокрема карта Західного берега річки Йордан буде готова через декілька тижнів.

Ізраїльську сторону комітету очолить глава канцелярії прем'єр-міністра Ронен Перець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Тег
Палестина
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Червоний Данило
Червоний Данило
чем уепок Нетаньяху хуже-лучше путина??? ничем! два уепана отбирают чужие земли! расстрелять ж#да!
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Александрович Валера
Александрович Валера
Тепеоь всем можно любые территории застолбить
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Кризский Игорь, "китайцам роиссиию". Вы уже достали своими китайцами, если тупы и глупы, лучше уж совсем ничего не пишите.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Кризский Игорь, китайцы предпочитают жить больше на юге Китая .
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
попочка
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