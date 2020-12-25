Ізраїль вводить карантин на новорічні свята: озвучено дати

Мирослав Семенюк Світ 16:37, 25.12.2020 Оновлено: 16:47, 25.12.2020

Уряд Ізраїлю затвердив введення третього тотального карантину з 27 грудня до 9 січня 2021 року.

Як повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я країни, затверджено низку карантинних обмежень. Штраф за порушення становитиме 500 шекелів (близько 4,4 тис. грн).

Так, громадянам буде заборонено:

  • віддалятися від місця проживання більш ніж на 1 тис. метрів, за винятком випадків вакцинації, отримання медичної чи соціальної допомоги, участі в демонстраціях або судовому розгляді, пішої прогулянки з метою занять спортом, пересування на дозволену роботу, відвідування похорону, церемонії обрізання або весілля;

  • залишати місце проживання з метою перебування за місцем проживання іншої особи;

  • повинні бути закриті всі торгові точки і громадські місця, за винятком магазинів, які торгують товарами першої необхідності, продуктами харчування та засобами гігієни;

  • мають бути закриті пансіонати, зоопарки, національні та природні парки, пам'ятні місця і меморіали, салони краси і перукарні, кабінети альтернативної та додаткової медицини, кінотеатри, включаючи із заїздом на автомобілях, торгові центри, ринки і музеї;

  • ресторанам не можна торгувати на винос;

  • буде припинено навчання в класах з 5-го до 10-го, але дитячі садки і школи з 1-го до 4-го і з 11-го до 12-го класів продовжать працювати;

  • заборонено активності на відкритих майданчиках, екскурсії, походи і поїздки.

Крім того, компанії, які не надають послуги та товари першої необхідності, але яким дозволено працювати під час карантину, повинні допускати на робочі місця не більш ніж 50% співробітників, але так, щоб у приміщенні перебувало одночасно не більш як 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня католики, протестанти і частина православних усього світу відзначають Різдво Христове. Цього року святкування пройдуть у значних обмеженнях і заборонах через пандемію коронавірусу (COVID-19). Зачеплять вони навіть місця паломництва християн на Святій Землі.

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