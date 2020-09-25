Ізраїль ввів тотальний карантин на тлі рекордного стрибка COVID-19

Добовий приріст зараження коронавірусом в Ізраїлі досяг 8126 випадків, а смертності – 61. Крім того, в країні провели 60 524 тести, з яких рекордні 13% виявилися позитивними. З огляду на це ізраїльтян переведуть на посилений карантин.

Про це написав на Telegram-каналі "Черговий з Ізраїлю" журналіст Марк Новіков. За його словами, найвищий показник захворюваності зафіксовано в таких містах, як:

Єрусалим (6413);

Бней-Брак (3450);

Ашдод (2470);

Тель-Авів-Яффо (1894);

Нетанія (1596);

Петах-Тіква (1553);

Беєр-Шева (1489);

Модіін Іліт (1472);

Холон (1320);

Хайфа (1301);

Рішон ле-Ціон (1257);

Ашкелон (1049);

Ельад (1036).

Як зазначив журналіст, нові обмежувальні правила МОЗ набудуть чинності 25 вересня з 14:00 і діятимуть два тижні (до 9 жовтня) з можливістю продовження.

Ситуація з коронавірусом у Ізраїлі. Telegram-канал "Черговий з Ізраїлю"

Коли можна порушувати дистанцію в 1 км

Прибуття на роботу і повернення з неї співробітника життєво важливого підприємства/солдата.

Придбання ліків, продуктів харчування, товарів і послуг першої необхідності.

Допомога людині, у якої труднощі або яка перебуває в скрутному становищі.

Медична/психологічна допомога, процедури альтернативної медицини (один пацієнт), послуги в межах системи соціального забезпечення і невідкладна соціальна допомога.

Відвідування Кнесету/суду/донорство крові.

Заняття спортом наодинці/групи людей, які проживають разом – без обмежень, за умови невикористання автомобіля.

Участь у похороні або обряді обрізання.

Відвідування жіночої мікви для занурення.

Ведучий молитви з дозволом Міністерства у справах релігій на участь в молитвах в Йом Кіпур.

Необхідний догляд за домашніми тваринами.

Передання дитини між батьками, які не живуть разом, або передання на піклування іншої особи дитини, єдиний із батьків якої виходить за нагальної потреби.

Відвідування денного освітнього закладу, діяльність якого дозволена (спеціальна освіта, діти працівників підприємств життєзабезпечення).

Виїзд людей з обмеженими можливостями із соціальних установ для відвідування родичів першого ступеня споріднення і відвідування їх членами сім'ї в установі.

Виїзд членів сім'ї першого ступеня споріднення, щоб вшанувати пам'ять полеглих у війні Судного дня.

Переїзд.

Авіасполучення/громадський транспорт згідно з інструкціями, які буде опубліковано.

Правила карантину під час свят

Заборонено залишатися в будинку іншої особи (крім дозволених цілей, наприклад для виконання роботи або надання допомоги людині, яка потребує її).

Заборонено перебувати на пляжі, окрім як для дозволених занять спортом (зокрема, плавання; одній людині/групі людей, які проживають разом і прибувають із дому не на автомобілі).

Правила поведінки в громадських місцях

Заборона зборів: не більш ніж 20 осіб на відкритому повітрі й 10 у приміщенні. У житловому приміщенні може перебувати тільки одна сім'я.

Молитва – на відстані до 1 км від будинку, заборонено молитися в одному приміщенні з іншою людиною. Молитви тільки на відкритих майданчиках – до 20 осіб, окрім Йом Кіпур, коли вони будуть проводитися за особливим розпорядком.

Дотримання дистанції 2 м між людьми.

Обмеження кількості пасажирів у транспорті: до 3-х осіб (крім тих, хто проживає разом) і ще один пасажир на кожному додатковому ряду сидінь.

Обмеження в сфері торгівлі, дозвілля і розваг

Заборонено роботу бізнесів і місць, відкритих для публіки (зокрема, магазинів, ресторанів – крім доставки, басейнів, тренажерних залів, перукарень, салонів краси, місць розваг і дозвілля), і прийом населення на робочих місцях.

Заборонено роботу ринків або ярмарків, відкриття крамниць, зокрема продуктових на ринку.

Винятки

Магазини життєво важливих товарів: продовольчі, оптики, аптеки, магазини засобів гігієни, господарчих товарів, електротоварів, засобів зв'язку, пральні, лабораторії з ремонту засобів зв'язку і комп'ютерів.

Готелі та житлові одиниці для відпочинку закриті для відпочивальників.

Місця, які використовуються тільки для тренувань професійних спортсменів.

Дозволено виходити з дому з метою придбання чотирьох видів рослин для свята Суккот, предметів, необхідних для будівництва сукки і обряду спокутування.

У цей період також дозволяється відкрити пункт продажу (але не ринок або ярмарок) всього вищевказаного або місце, яке використовується для виконання обряду.

Нагадаємо, що в останні дні в Ізраїлі спостерігалося постійне зростання статистики захворюваності. На тлі цього 18 вересня уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневого режиму ізоляції через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що якщо негайно не вжити жорстких заходів, то країна "опиниться на краю прірви".