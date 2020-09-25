Ізраїль ввів тотальний карантин на тлі рекордного стрибка COVID-19

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
3,6 т.

  • Нові обмежувальні заходи почнуть діяти з 14:00 25 вересня

  • Людям заборонили віддалятися від будинку більш ніж на 1 км

  • Заходи безпеки зачеплять навіть релігійну сферу

В Ізраїлі введено тотальний карантин

Добовий приріст зараження коронавірусом в Ізраїлі досяг 8126 випадків, а смертності – 61. Крім того, в країні провели 60 524 тести, з яких рекордні 13% виявилися позитивними. З огляду на це ізраїльтян переведуть на посилений карантин.

Про це написав на Telegram-каналі "Черговий з Ізраїлю" журналіст Марк Новіков. За його словами, найвищий показник захворюваності зафіксовано в таких містах, як:

  • Єрусалим (6413);

  • Бней-Брак (3450);

  • Ашдод (2470);

  • Тель-Авів-Яффо (1894);

  • Нетанія (1596);

  • Петах-Тіква (1553);

  • Беєр-Шева (1489);

  • Модіін Іліт (1472);

  • Холон (1320);

  • Хайфа (1301);

  • Рішон ле-Ціон (1257);

  • Ашкелон (1049);

  • Ельад (1036).

Як зазначив журналіст, нові обмежувальні правила МОЗ набудуть чинності 25 вересня з 14:00 і діятимуть два тижні (до 9 жовтня) з можливістю продовження.

Ситуація з коронавірусом у Ізраїлі.

Коли можна порушувати дистанцію в 1 км

  • Прибуття на роботу і повернення з неї співробітника життєво важливого підприємства/солдата.

  • Придбання ліків, продуктів харчування, товарів і послуг першої необхідності.

  • Допомога людині, у якої труднощі або яка перебуває в скрутному становищі.

  • Медична/психологічна допомога, процедури альтернативної медицини (один пацієнт), послуги в межах системи соціального забезпечення і невідкладна соціальна допомога.

  • Відвідування Кнесету/суду/донорство крові.

  • Заняття спортом наодинці/групи людей, які проживають разом – без обмежень, за умови невикористання автомобіля.

  • Участь у похороні або обряді обрізання.

  • Відвідування жіночої мікви для занурення.

  • Ведучий молитви з дозволом Міністерства у справах релігій на участь в молитвах в Йом Кіпур.

  • Необхідний догляд за домашніми тваринами.

  • Передання дитини між батьками, які не живуть разом, або передання на піклування іншої особи дитини, єдиний із батьків якої виходить за нагальної потреби.

  • Відвідування денного освітнього закладу, діяльність якого дозволена (спеціальна освіта, діти працівників підприємств життєзабезпечення).

  • Виїзд людей з обмеженими можливостями із соціальних установ для відвідування родичів першого ступеня споріднення і відвідування їх членами сім'ї в установі.

  • Виїзд членів сім'ї першого ступеня споріднення, щоб вшанувати пам'ять полеглих у війні Судного дня.

  • Переїзд.

  • Авіасполучення/громадський транспорт згідно з інструкціями, які буде опубліковано.

Правила карантину під час свят

  • Заборонено залишатися в будинку іншої особи (крім дозволених цілей, наприклад для виконання роботи або надання допомоги людині, яка потребує її).

  • Заборонено перебувати на пляжі, окрім як для дозволених занять спортом (зокрема, плавання; одній людині/групі людей, які проживають разом і прибувають із дому не на автомобілі).

Правила поведінки в громадських місцях

  • Заборона зборів: не більш ніж 20 осіб на відкритому повітрі й 10 у приміщенні. У житловому приміщенні може перебувати тільки одна сім'я.

  • Молитва – на відстані до 1 км від будинку, заборонено молитися в одному приміщенні з іншою людиною. Молитви тільки на відкритих майданчиках – до 20 осіб, окрім Йом Кіпур, коли вони будуть проводитися за особливим розпорядком.

  • Дотримання дистанції 2 м між людьми.

  • Обмеження кількості пасажирів у транспорті: до 3-х осіб (крім тих, хто проживає разом) і ще один пасажир на кожному додатковому ряду сидінь.

Обмеження в сфері торгівлі, дозвілля і розваг

  • Заборонено роботу бізнесів і місць, відкритих для публіки (зокрема, магазинів, ресторанів – крім доставки, басейнів, тренажерних залів, перукарень, салонів краси, місць розваг і дозвілля), і прийом населення на робочих місцях.

  • Заборонено роботу ринків або ярмарків, відкриття крамниць, зокрема продуктових на ринку.

Винятки

  • Магазини життєво важливих товарів: продовольчі, оптики, аптеки, магазини засобів гігієни, господарчих товарів, електротоварів, засобів зв'язку, пральні, лабораторії з ремонту засобів зв'язку і комп'ютерів.

  • Готелі та житлові одиниці для відпочинку закриті для відпочивальників.

  • Місця, які використовуються тільки для тренувань професійних спортсменів.

  • Дозволено виходити з дому з метою придбання чотирьох видів рослин для свята Суккот, предметів, необхідних для будівництва сукки і обряду спокутування.

  • У цей період також дозволяється відкрити пункт продажу (але не ринок або ярмарок) всього вищевказаного або місце, яке використовується для виконання обряду.

Нагадаємо, що в останні дні в Ізраїлі спостерігалося постійне зростання статистики захворюваності. На тлі цього 18 вересня уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневого режиму ізоляції через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що якщо негайно не вжити жорстких заходів, то країна "опиниться на краю прірви".

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