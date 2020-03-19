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19 березня • оновлено в 22:26
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Ізраїль ввів надзвичайний стан через коронавірус

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В Ізраїлі введено надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу. Людям заборонено залишати свої будинки, окрім виняткових випадків.

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Відповідні надзвичайні укази 19 березня підписав прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Вони почнуть діяти в ніч з 19 на 20 березня. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає MIGNews.

"Це не прохання!" Ізраїль заборонив виходити на вулицю через коронавірус

"Сьогодні я підписав кілька надзвичайних указів. З цієї ночі вони вводяться в дію. Серед іншого вводиться обмеження на пересування. Від вас, громадяни Ізраїлю, потрібно залишатися вдома. Це не прохання, не рекомендація, це вказівка, яке є обов'язковою до виконання. Я знаю, що це буде важко, але я очікую від вас співробітництва. Йдеться про порятунок життів", – сказав він.

Виняток становлять тільки громадяни, які зайняті на життєзабезпечуючих виробництвах, або чия робота дозволена в надзвичайних ситуаціях.

Ізраїльтяни можуть залишати свої будинки тільки в крайніх випадках, наприклад, щоб купити ліки або продукти.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом в Ізраїлі досягла 573 людей, з яких вилікувалося 14. Летальних випадків поки не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські медики заявили, що пандемія коронавірусу виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому зокрема сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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