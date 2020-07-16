Ізраїль встановив антирекорд по COVID-19: країну можуть закрити на карантин

Карина Бондаренко Світ 13:07, 16.07.2020 Оновлено: 13:10, 16.07.2020

За останню добу, 15 липня, в Ізраїлі зафіксували 1 898 нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордом за весь час пандемії.

Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers. У своєму Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю" журналіст Марк Новіков уточнив, що, в разі негативної динаміки, країну можуть закрити на карантин.

"Рекордні +1898 нових випадків за добу. Це означає, що до закриття країни на карантин (зі слів міністра Едельштейна) не вистачає +102 хворих на добу", – написав він.

Дані онлайн-лічильника
worldometers
Публікація Марка Новікова в Telegram
"Дежурный по Израилю"

За весь час пандемії COVID-19 в Ізраїлі заразилися 44 188 осіб, видужали 19 989 пацієнтів, летальних випадків – 376.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 в країні.

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