Ізраїль вирішив різко послабити карантин: що дозволять
Ізраїль з 19 квітня послабить умови карантину і самоізоляції, які ввели після спалаху коронавірусу COVID-19.
Про це повідомив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні 18 квітня, передає Telegram-канал "Черговий по Ізраїлю".
Підприємства почнуть повертатися до роботи, збільшивши до 30% кількість працюючих співробітників. Крім того, список підприємств, яким дозволено працювати, буде збільшений.
Магазини, крім торгових центрів, почнуть працювати в колишньому режимі, включаючи електротовари, канцелярські та книжкові магазини, оптику та інші. Також дозволять працювати малому і середньому бізнесу, який надає послуги.
Дозволені молитви на відкритому повітрі, до 10 чоловік зі збереженням дистанції 2 метри. Також можна займатися спортом удвох на відстані до 500 метрів від місця проживання.
Решта правила залишаються без змін.
Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловився про готовність до часткового і поступового пом'якшення умов карантину. Все буде залежати від того, як буде протікати ситуація з COVID-19 після Пасхи.