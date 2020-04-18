Ізраїль вирішив різко послабити карантин: що дозволять

Ізраїль з 19 квітня послабить умови карантину і самоізоляції, які ввели після спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні 18 квітня, передає Telegram-канал "Черговий по Ізраїлю".

Підприємства почнуть повертатися до роботи, збільшивши до 30% кількість працюючих співробітників. Крім того, список підприємств, яким дозволено працювати, буде збільшений.

Магазини, крім торгових центрів, почнуть працювати в колишньому режимі, включаючи електротовари, канцелярські та книжкові магазини, оптику та інші. Також дозволять працювати малому і середньому бізнесу, який надає послуги.

Дозволені молитви на відкритому повітрі, до 10 чоловік зі збереженням дистанції 2 метри. Також можна займатися спортом удвох на відстані до 500 метрів від місця проживання.

Решта правила залишаються без змін.

Біньямін Нетаньяху

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловився про готовність до часткового і поступового пом'якшення умов карантину. Все буде залежати від того, як буде протікати ситуація з COVID-19 після Пасхи.