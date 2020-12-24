Ізраїль відновлює локдаун і забороняє віддалятися від будинку на 1 км
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і Міністерство охорони здоров'я оголосили в країні третій загальнонаціональний суворий карантин. Він розпочнеться із 27 грудня, щоб не допустити відновлення спалахів COVID-19.
Нові обмеження триватимуть не менш ніж два тижні та будуть продовжені ще на такий самий термін, якщо показники захворюваності істотно не знизяться. Про це йдеться в спільній заяві ізраїльського прем'єра і МОЗ, передає Times Of Israel.
"Уряд погодився з обмеженнями "в принципі", але повний список нормативних актів досі чекає остаточного затвердження від міністрів", – зазначається в повідомленні.
Карантинні заходи в Ізраїлі передбачають:
заборону для ізраїльтян входити в будинок іншої людини, за винятком близьких родичів;
обмеження на пересування до 1 км від будинку, за винятками, наприклад, для вакцинації;
закриття закладів торгівлі, відпочинку та розваг;
обмеження пропускної здатності громадського транспорту до 50%;
скорочення кількості співробітників, які не працюють із клієнтами особисто – до 50%.
у ресторанах та закладах харчування заборонено замовляти їжу на винос, але дозволяється доставка;
обмеження на зібрання – до 20 осіб на відкритому повітрі й 10 – у приміщенні;
дозволено індивідуальні спортивні заходи, такі як біг і легкі тренування.
Терміни дії цих заходів в Ізраїлі аналогічні останньому карантину у вересні. Однак, на відміну від попередніх заборон, система освіти продовжить функціонувати з деякими обмеженнями.
Так, у дитячі садки будуть відкриті, а 1-4 і 11-12 класи – навчатимуться із 8:00 до 13:00. Батьки зможуть висадити своїх дітей біля навчального закладу о 07:00 і забрати їх о 14:00. Програми спеціальної освіти триватимуть у звичайному режимі.
Підкреслюється, що розлученим батькам і зі спільною опікою над своїми дітьми зможуть передавати їх одне одному без обмежень.
Примітно, що новий карантин покладе край програмі так званих "зелених островів", яка дала мандрівникам повну свободу дій у туристичних районах Ейлата і Мертвого моря.
Ізоляцію буде продовжено на два тижні, а загалом до місяця, якщо кількість щоденних інфекцій залишиться на рівні понад 1000, а базова вірусна репродуктивна кількість залишиться вища ніж одиниця. Базова репродуктивна здатність – це середня кількість людей, яких заражає кожен вірусоносій.
Карантин було оголошено через зростання кількості нових випадків зараження до більш ніж 3000 випадків на добу протягом останніх декількох днів і зростанням побоювань щодо нового, більш передаваного варіанту вірусу.
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