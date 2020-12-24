Ізраїль відновлює локдаун і забороняє віддалятися від будинку на 1 км

Марина Ліснічук Світ 12:31, 24.12.2020 Оновлено: 12:44, 24.12.2020

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і Міністерство охорони здоров'я оголосили в країні третій загальнонаціональний суворий карантин. Він розпочнеться із 27 грудня, щоб не допустити відновлення спалахів COVID-19.

Нові обмеження триватимуть не менш ніж два тижні та будуть продовжені ще на такий самий термін, якщо показники захворюваності істотно не знизяться. Про це йдеться в спільній заяві ізраїльського прем'єра і МОЗ, передає Times Of Israel.

"Уряд погодився з обмеженнями "в принципі", але повний список нормативних актів досі чекає остаточного затвердження від міністрів", – зазначається в повідомленні.

Карантинні заходи в Ізраїлі передбачають:

  • заборону для ізраїльтян входити в будинок іншої людини, за винятком близьких родичів;

  • обмеження на пересування до 1 км від будинку, за винятками, наприклад, для вакцинації;

  • закриття закладів торгівлі, відпочинку та розваг;

  • обмеження пропускної здатності громадського транспорту до 50%;

  • скорочення кількості співробітників, які не працюють із клієнтами особисто – до 50%.

  • у ресторанах та закладах харчування заборонено замовляти їжу на винос, але дозволяється доставка;

  • обмеження на зібрання – до 20 осіб на відкритому повітрі й 10 – у приміщенні;

  • дозволено індивідуальні спортивні заходи, такі як біг і легкі тренування.

Терміни дії цих заходів в Ізраїлі аналогічні останньому карантину у вересні. Однак, на відміну від попередніх заборон, система освіти продовжить функціонувати з деякими обмеженнями.

У межах карантину в Ізраїлі заборонять віддалятися від будинку на 1 км

Так, у дитячі садки будуть відкриті, а 1-4 і 11-12 класи – навчатимуться із 8:00 до 13:00. Батьки зможуть висадити своїх дітей біля навчального закладу о 07:00 і забрати їх о 14:00. Програми спеціальної освіти триватимуть у звичайному режимі.

Підкреслюється, що розлученим батькам і зі спільною опікою над своїми дітьми зможуть передавати їх одне одному без обмежень.

Примітно, що новий карантин покладе край програмі так званих "зелених островів", яка дала мандрівникам повну свободу дій у туристичних районах Ейлата і Мертвого моря.

Ізоляцію буде продовжено на два тижні, а загалом до місяця, якщо кількість щоденних інфекцій залишиться на рівні понад 1000, а базова вірусна репродуктивна кількість залишиться вища ніж одиниця. Базова репродуктивна здатність – це середня кількість людей, яких заражає кожен вірусоносій.

Карантин було оголошено через зростання кількості нових випадків зараження до більш ніж 3000 випадків на добу протягом останніх декількох днів і зростанням побоювань щодо нового, більш передаваного варіанту вірусу.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в Ізраїлі, станом на полудень 24 грудня
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Адвокати хочуть виправдати Кернеса в суді у справі про тортури активістів Майдану

Микитась із бандою Лєшого влаштували в Києві свавілля зі стріляниною та вибухами. Що трапилось і хто "кришує"

"Дитина посиніла, не дихала": у Броварах померла однорічна дівчинка, батьки звинувачують лікарів. Подробиці

Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

Вітренко закликала призначити сина прем'єром і захотіла об'єднатися з Росією