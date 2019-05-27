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Ізраїль ударив ракетами по Сирії: що трапилося

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Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селу Телль аш-Шаар у провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь із ППО.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Відзначається, що сирійська зенітна система обстріляла ізраїльський літак, коли він виконував звичайний рейс. Снаряд при цьому приземлився на сирійській території. У відповідь Ізраїль націлився на пускову установку, яка була відповідальна за атаку.

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Ізраїль ударив ракетами по Сирії

Ізраїль ударив ракетами по Сирії

Інформатор

"Деякий час тому сирійська армія намагалася збити ізраїльський літак, але це не вдалося. У відповідь ВПС знищили пускову установку, з якої вівся вогонь. Наша політика ясна – ми не готові терпіти будь-яку агресію проти нас, і ми відповімо силою", – прокоментував прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Як уточнюють сирійські ЗМІ, в результаті обстрілу поранені люди і пошкоджена військова техніка. За даними "РИА Новости", вбито одного сирійського бійця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова авіація Ізраїлю завдала ракетних ударів з повітряного простору Лівії по сирійській провінції Хама.

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Особа
Біньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Тег
ракети
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
А где же в этот момент были не имеющие аналогов в мире С-300?
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Федоров Федор
Федоров Федор
"мы не готовы терпеть любую агрессию против нас, и мы ответим силой"....Так я не понял.Израиль вторгся в воздушное пространство Сирии и та имея на то все основания ,пыталась сбить самолёт нарушитель.В чем агрессия?Будут заявления от "международного права" к Израилю о недопустимости такого поведения?Ну можно понять ,что Израиль и Сирия находятся до сих пор в состоянии войны из-за окуппации Израилем территории Сирии ,что признано резолюцией ООН .Но тогда о какой агрессии вещает Израиль ?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
вот это железные нервы и стойкость...! надеюсь угробили СС-300...)
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