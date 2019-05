Ізраїль ударив ракетами по Сирії: що трапилося

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селу Телль аш-Шаар у провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь із ППО.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Відзначається, що сирійська зенітна система обстріляла ізраїльський літак, коли він виконував звичайний рейс. Снаряд при цьому приземлився на сирійській території. У відповідь Ізраїль націлився на пускову установку, яка була відповідальна за атаку.

"Деякий час тому сирійська армія намагалася збити ізраїльський літак, але це не вдалося. У відповідь ВПС знищили пускову установку, з якої вівся вогонь. Наша політика ясна – ми не готові терпіти будь-яку агресію проти нас, і ми відповімо силою", – прокоментував прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Як уточнюють сирійські ЗМІ, в результаті обстрілу поранені люди і пошкоджена військова техніка. За даними "РИА Новости", вбито одного сирійського бійця.

