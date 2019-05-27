Ізраїль ударив ракетами по Сирії: що трапилося

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському селу Телль аш-Шаар у провінції Кунейтра, звідки вівся вогонь із ППО.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Відзначається, що сирійська зенітна система обстріляла ізраїльський літак, коли він виконував звичайний рейс. Снаряд при цьому приземлився на сирійській території. У відповідь Ізраїль націлився на пускову установку, яка була відповідальна за атаку.

Ізраїль ударив ракетами по Сирії Інформатор

"Деякий час тому сирійська армія намагалася збити ізраїльський літак, але це не вдалося. У відповідь ВПС знищили пускову установку, з якої вівся вогонь. Наша політика ясна – ми не готові терпіти будь-яку агресію проти нас, і ми відповімо силою", – прокоментував прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Як уточнюють сирійські ЗМІ, в результаті обстрілу поранені люди і пошкоджена військова техніка. За даними "РИА Новости", вбито одного сирійського бійця.

Earlier today, a Syrian anti-aircraft system fired at an IDF aircraft as it was carrying out a routine flight in Israel. The projectile landed in Syrian territory. In response, we targeted the Syrian launcher that was responsible for firing it. — Israel Defense Forces (@IDF) 27 мая 2019 г.

לפני זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע במטוס ישראלי, הוא לא הצליח. חיל האוויר בתגובה השמיד את המשגר שממנו נורתה האש. המדיניות שלנו ברורה - איננו מוכנים לסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות. pic.twitter.com/vGFXaxn4XL - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова авіація Ізраїлю завдала ракетних ударів з повітряного простору Лівії по сирійській провінції Хама.

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