Ізраїль ударив по ХАМАСу після запуску ракети

Ірина Кулініч Світ 05:57, 6.05.2020 Оновлено: 06:25, 6.05.2020

Увечері у вівторок, 5 травня, Ізраїль у відповідь на ракетний удар атакував палестинське угрупування ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter. Удари припали на три військових пости.

Інформації про можливих постраждалих немає, як і інших деталей атаки.

Ізраїль ударив по ХАМАСу поле запуску ракети (ілюстрація)
Известия

Раніше з сектора Гази по ізраїльській території була випущена одна ракета. За інформацією ізраїльської радіостанції "Кан", ракета розірвалася в незаселеній місцевості, інформації про потерпілих, жертв і збитки не надходило.

Зауважимо, останній раз загострення між Ізраїлем і ХАМАСОМ виникло 27 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ізраїль завдав ударів по місцю виробництва зброї і підземній інфраструктурі в секторі Гази.

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