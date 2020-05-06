Ізраїль помстився ХАМАСу за ракетний удар: атакували військові пости

Увечері у вівторок, 5 травня, Ізраїль у відповідь на ракетний удар атакував палестинське угрупування ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter. Удари припали на три військових пости.

Інформації про можливих постраждалих немає, як і інших деталей атаки.

Ізраїль ударив по ХАМАСу поле запуску ракети (ілюстрація) Известия

Раніше з сектора Гази по ізраїльській території була випущена одна ракета. За інформацією ізраїльської радіостанції "Кан", ракета розірвалася в незаселеній місцевості, інформації про потерпілих, жертв і збитки не надходило.

Зауважимо, останній раз загострення між Ізраїлем і ХАМАСОМ виникло 27 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ізраїль завдав ударів по місцю виробництва зброї і підземній інфраструктурі в секторі Гази.

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