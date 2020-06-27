Ізраїль ударив по ХАМАС, відповівши на ракетний залп

Карина Бондаренко Світ 08:31, 27.06.2020

Армія Ізраїлю винищувачами завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС.

Атаку справили у відповідь на запуск двох ракет з сектору Газу, повідомила пресслужба армії Ізраїлю в Twitter.

"У відповідь на запуск двох ракет, націлених на Ізраїль, наші винищувачі атакували ракетний виробничий цех ХАМАС і завод з виробництва зброї в секторі Газу", – йдеться в повідомленні.

В армії також відзначили, що Ізраїль вважає ХАМАС відповідальним за всі терористичні акти в секторі Газу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Багдаді поруч з посольством США впала ракета.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У мережу злили інструкцію для "слуг народу" щодо головних скандалів: що дозволили говорити

Шарія викликали на допит у справі про відмивання доходів

Частину України затопило через руйнівну стихію: до чого тут вирубування лісів і як врятуватися

Метастази Черновецького вразили Банкову, або Корупційні оборудки Комарницького

У Києві ветеранку не пустили в автобус за посвідченням УБД: він поїхав пустим