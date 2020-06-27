Ізраїль ударив по ХАМАС, відповівши на ракетний залп

Армія Ізраїлю винищувачами завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС.

Атаку справили у відповідь на запуск двох ракет з сектору Газу, повідомила пресслужба армії Ізраїлю в Twitter.

"У відповідь на запуск двох ракет, націлених на Ізраїль, наші винищувачі атакували ракетний виробничий цех ХАМАС і завод з виробництва зброї в секторі Газу", – йдеться в повідомленні.

В армії також відзначили, що Ізраїль вважає ХАМАС відповідальним за всі терористичні акти в секторі Газу.

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