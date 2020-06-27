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Ізраїль ударив по ХАМАС, відповівши на ракетний залп

Карина Бондаренко
Світ
1,1 т.
Ізраїль ударив по ХАМАС

Ізраїль ударив по ХАМАС. (regnum.ru)

Армія Ізраїлю винищувачами завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС.

Атаку справили у відповідь на запуск двох ракет з сектору Газу, повідомила пресслужба армії Ізраїлю в Twitter.

"У відповідь на запуск двох ракет, націлених на Ізраїль, наші винищувачі атакували ракетний виробничий цех ХАМАС і завод з виробництва зброї в секторі Газу", – йдеться в повідомленні.

В армії також відзначили, що Ізраїль вважає ХАМАС відповідальним за всі терористичні акти в секторі Газу.

Ізраїль ударив по ХАМАС, відповівши на ракетний залп

Ізраїль ударив по ХАМАС, відповівши на ракетний залп

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Багдаді поруч з посольством США впала ракета.

Ізраїль
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