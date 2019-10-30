Ізраїль терміново закриває дипмісію в Україні: що трапилося

Посольство Ізраїлю в Україні заявило про негайне закриття дипломатичної місії у зв'язку із рішенням Міністерства фінансів країни.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці посольства у Facebook. "Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені і підписані Генеральним директором Міністерства фінансів 21 липня 2019 року, і застосувати односторонню процедуру, що змінює протокол, який був протягом кількох десятиліть, ми змушені закрити дипломатичну місію. Консульські послуги не будуть надаватися, і ніхто не матиме права в'їхати до посольства/консульства", – наголосили дипломати.

За їхніми словами, вони змушені вжити такі заходи, бо "життєвим інтересам держави Ізраїль завдано збитків".

Посольство Ізраїлю у Києві "Укрінформ"

"Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися підживлювати силу і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, окрім як вжити вищезазначених заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдано збитків. Ми сподіваємося, що ця криза буде вирішена якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

Причиною таких дій стало рішення міністерства фінансів стягнути податок із представницьких витрат дипломатів, не підкріплених квитанціями. У спільній заяві робочих комітетів МЗС і Міноборони, поширеному ввечері у понеділок, 29 жовтня, цей крок охарактеризований як серйозний удар по заробітку ізраїльських дипломатичних і військових представників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Державне управління справами під час візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Україні зняло для нього найдорожчий номер у найдорожчому готелі за 100 тис. грн на добу.

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