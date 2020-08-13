Ізраїль та ОАЕ досягли історичного мирної угоди

Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягли історичного мирної угоди, яка дозволить нормалізувати дипломатичні відносини між країнами.

Як повідомляє Reuters, посередником в переговорах виступив президент США Дональд Трамп. У них брали участь старший радник американського лідера Джаред Кушнер, посол США в Ізраїлі Девід Фрідман, посол на Близькому Сході Аві Берковіц, держсекретар Майк Помпео і радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайен.

Угода передбачає, що Ізраїль погодитися призупинити застосування суверенітету до районам Західного берега, які він називав анексованими.

Угода була затверджена під час телефонних переговорів між Трампом, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і наслідним принцом Абу-Дабі, шейхом Мохаммедом бін Заїдом.

У спільній заяві країн відзначається, що три лідери погодилися на повну нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ.

У найближчі тижні делегації двох країн зустрінуться, щоб підписати двосторонні угоди з інвестицій, туризму, прямих рейсів, безпеки, телекомунікацій та інших питань.

Також очікується, що найближчим часом дві країни обміняються послами і посольствами.

Крім того, ОАЕ та Ізраїль мають намір розширити і прискорити співпрацю з розробки вакцини від коронавірусу.

"Величезний прорив сьогодні! Історична мирна угода між двома нашими великими друзями, Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами", – прокоментував результати переговорів президент США.

До сьогоднішнього дня між Ізраїлем і Об'єднаними Арабськими Еміратами не було дипломатичних відносин. ОАЕ не визнавали право Ізраїлю на існування, обидві країни не мали дипломатичних або економічних зв'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати вперше за багато років почали офіційне міжнародне співробітництво.