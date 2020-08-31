Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я

Юрій Сергієнко Світ 22:45, 31.08.2020

Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися припинити ескалацію напруженості в секторі Газа.

З такою заявою виступили в офіс лідера руху Яхьї Сінвара, пише Thе Jerusalem Post. Це підтвердили в чиновники в Єрусалимі, передає "Сьомий канал".

Представники ХАМАС уточнили, що угоди вдалося досягти за посередництва Катару.

Вона була обумовлена браком гуманітарної допомоги в Палестині і новим спалахом коронавірусу в регіоні.

Ізраїльські чиновники додали, що в рамках перемир'я в обмін на припинення запусків повітряних куль з вибухівкою в бік Ізраїлю будуть відкриті контрольно-пропускні пункти "Керем-Шалом" і "Ерез" на кордоні з сектором Газа, а також закриті раніше морські ділянки для лову риби.

Конфлікт між ХАМАС і Ізраїлем загострився протягом останнього місяця. Ізраїль завдав танкових ударів по об'єктах руху у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на неділю, 16 серпня, Ізраїль перехопив ракети, пущені з сектора Газа, і завдав удару у відповідь.

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